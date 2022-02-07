MEB, ders kitaplarına intihal incelemesini dijital ortamda yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplarının benzerlik ve intihal incelemesini dijital ortamda yapmak için çalışma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ihtiyacı olan ders kitaplarının incelenmesinde kullanılacak, benzerlik tespit yazılımı geliştirilmesine ilişkin hizmet alımı yapılacak.

MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği, 14 Ekim 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ders kitaplarında yeni mevzuat uyarınca pek çok yeniliğe imza atmıştı.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının inceleme ve değerlendirme işlemleri için gönderilen kitapların benzerlik ve intihal tespitini yapacak.

Kurulun kitap inceleme modülü ile entegre çalışacak, aynı zamanda Bakanlığın diğer amaçlarına da hizmet sunacak benzerlik ve intihal değerlendirme yazılımı, ilk kez kullanılacak.

Yazılım için açık ihale usulü ile yapılacak ihaleye son teklif verme tarihi 28 Şubat olacak. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.