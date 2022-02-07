Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Isparta'da yaşanan elektrik kesintisiyle başlayan kriz sonrasında Covid olduğu gerekçesiyle Vali Ömer Seymenoğlu, geçici olarak görevden alındı. Yerine Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Şubat 2022 12:18
Yoğun kar yağışı sonrasında kentte baş gösteren 88 saatlik elektrik kesintisiyle başlayan süreçte yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Vali Ömer Seymenoğlu'nu geçici olarak görevden aldı.
Vali Seymenoğlu'nun aynı zamanda Kovid-19 olması görevden almaya gerekçe yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, Seymenoğlu'nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine Merkez Valisi Osman Kaymak'ı geçici görevle Isparta'ya gönderdi.
Kaymak daha önce Tunceli ve Samsun'da valilik yapmış, 2020'deki kararnameyle merkeze çekilmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız