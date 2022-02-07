Memur Sen'in 2.904 TL'lik fark hesabı dikkatlerden kaçmadı

Memur Sen ile Türk İş 2022 yılı Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Memur Sen'in açlık sınırı Türk İş'in açıkladığı açlık sınırından 441 TL daha düşük oldu. İşte detaylar...

Memur Sen 2022 yılının ilk ayı olan Ocak ayında açlık sınırını 3.809 TL olarak açıkladı. Türk İş ise Memur Sen'den yaklaşık altı gün önce açıkladığı açlık sınırı 4.250 TL oldu. Türk İş'in açıkladığı rakam asgari ücretten sadece 3 TL eksik olması ve Memur Sen'in açlık sınırı rakamının Türk İş'ten 441 TL daha düşük olması dikkatlerden kaçmadı.

Memur Sen ve Türk İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırları şöyle oldu;

2022 OCAK AYI MEMUR SEN'İN RAKAMI TÜRK İŞ'İN RAKAMI FARK AÇLIK SINIRI 3.809 TL 4.250 TL -441 TL YOKSULLUK SINIRI 10.939 TL 13.843 TL -2.904 TL



Yoksulluk sınırı rakamlarında da benzer sonuçlar çıktı. Türk İş'in açıkladığı yoksulluk rakamı 13.843 TL iken Memur Sen'in yoksulluk sınırı rakamı 10.939 TL oldu.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANLARI

Memur ve işçiler için toplu sözleşme zam oranları ise şöyle olmuştu:

TİS ZAM ORANLARI MEMUR İŞÇİ İLK 6 AY %5 %12 İKİNCİ 6 AY %7 %5

---*Not: Memur ve işçilere verilen yüzde 2,5'lik zam dahil edilmemiştir. Toplu sözleşme dönemi imzalanan zam oranları verilmiştir.

MEMUR SEN'İN AÇIKLAMASI

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809,3 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939,1 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Ocak ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809,3 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939,1 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Ocak ayında Aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 7,51'lik bir artış yaşandı. Ocak ayında Aralık ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 54,95 artışla patlıcan, yüzde 54,18 artışla dolmalık biber, yüzde 44,92 artışla kabak, yüzde 39,17 artışla nane, yüzde 38,88 artışla kraker; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 35,77 azalışla muz, yüzde 13,07 azalışla dondurma, yüzde 11,91 azalışla turşu, yüzde 11,41 azalışla portakal, yüzde 11,29 azalışla hazır et yemekleri madde fiyatlarında yaşandı.

TÜRK İŞ'İN AÇIKLAMASI

AÇLIK SINIRI 4.250 TL İLE YENİ YILIN İLK ASGARİ ÜCRETİNE YETİŞTİ !..

MUTFAK ENFLASYONUNDAKİ ARTIŞ AYLIK %3,71, SON ON İKİ AYLIK %59,67 OLDU

YOKSULLUK SINIRI 13.844 TL

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ YENİ ASGARİ ÜCRETİN 1.338TL! ÜZERİNDE.

TÜRK-İŞ'in 35 yıldan bu yana düzenli olarak her ay hesapladığı ve bu alanda öncü olan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması, yeni beslenme kalıbı temel alınarak farklı bir çalışma grubu tarafından hesaplandı ve 2022 yılından itibaren açıklanmaya başlandı.

İthalata bağımlılığı yüksek tarımsal girdilerdeki artışlar ve piyasadaki yüksek enflasyon beklentisi nedeniyle gıda fiyatları bu ay artmaya devam etti. 16 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen basın toplantısında net %50 oranında artışla 4.253,40 TL olarak ilan edilen yeni yıl asgari ücreti, yaklaşık altı hafta sonra (yılın ilk ayında) dört kişilik hanenin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlayan gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı ile aynı seviyeyi tekrar yakaladı.