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Üsküdar'da 3 katlı binada patlama

Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. 3 katlı binadaki patlamada yaralılar olduğu belirtiliyor

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Şubat 2022 14:03
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Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. 3 katlı binadaki patlamada yaralılar olduğu belirtiliyor.

Patlamanın meydana geldiği olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çok sayıda ambulans sevkedilirken Patlama sonucu yaralanan iki kişi çevredeki hastanelere gönderildi. Polis ekipleri Binada meydana gelen patlama ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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