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Üsküdar'da 3 öğrencinin kaldığı evde patlama: 4 yaralı

Üsküdar'da meydana gelen patlama sonrası Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi. 4 yaralı var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 16:10
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İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

- İlk belirlemelere göre patlama doğal gaz kaynaklı

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, teknik ekiplerin verdiği ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu söyledi.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarlarının dışa doğru çöktüğünü, kolonların şimdilik ayakta durduğunu belirten Demiryürek, "Öndeki binalar dahil, bu binaları boşaltmış durumdayız. İlk belirlemelere göre 4 yaralı var. İtfaiye ekipleri şu anda binanın içinde ama ihtiyatlı çalışmak durumundayız. Şu ana kadar başka yaralıya ulaşılamadı. 112, İGDAŞ, Üsküdar Belediyesi teknik ekipleri olay yerinde." ifadelerini kullandı.

Demiryürek, "Olay yerine geldiğimde ben de gördüm, patlamanın etkisiyle binanın üst katından aşağı düşmüş bir vatandaşımız. Nüfus Müdürlüğü ekiplerimiz de bizdeki bilgiler üzerinden binada yaşayan vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak binada olup olmadıklarını teyit ediyorlar." diye konuştu.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin binadaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken polis ekipleri de binada ve patlamanın meydana geldiği dairede inceleme başlattı.

Çevik kuvvet ekipleri de patlamanın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

- "Binanın fiziken ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılacak"

Olay yerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi alan Kaymakam Demiryürek, son duruma ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 13.40 sularında Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'ta bulunan binanın en üst katındaki üç öğrencinin kaldığı evde ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldiğini hatırlattı.

Patlama neticesinde 4 kişinin yaralandığını anlatan Demiryürek, "Binanın üst katları kullanılamaz halde. Yıkılma tehlikesine karşı çevredeki binalar da boşaltılmış vaziyette. İtfaiye ekiplerimiz gerekli incelemeleri tamamlayıp tespitlerini yaptıktan sonra Üsküdar Belediyesi ekipleri vasıtasıyla binanın üst katlarının kontrollü yıkımı gerçekleştirilecek. İlk tedbirler alındıktan sonra binanın çevreye zarar vermeden fiziken ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

Patlamanın yaşandığı dairenin karşısında oturan ve yakınları ile zabıta ekiplerinin desteğiyle dışarı çıkarılan kişi, elektrik ve doğal gaz kesik olduğu için geceyi oğlunun evinde geçireceğini belirtti.

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Karşı apartmanda oturan başka bir kişi ise elektrik ve doğal gaz kesintisi nedeniyle evindeki 3 kafeste bulunan kuşlarını alarak çevredeki esnafa götürdü.

- Yaralılardan birinin durumu ağır

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Üsküdar'daki patlamada yaralanan 26 yaşındaki Yakup Kara'nın 112 Acil Servis ekibince saat 14.49'da yanık nedeniyle hastanelerinin acil servisine getirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Demirhan, hastanın sağlık durumuna ilişkin, "Yüzde 70'in üzerinde yanığa sahip. Genel durumu kötü. Entübe edildi. Daha çok kafa bölgesinde yanık mevcut. Kafa bölgesinde kesiler de mevcut. Yanık yoğun bakıma alındı, takip ve tedavisi orada devam ediyor." dedi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen 3 hastanın genel durumunun iyi olduğu, takiplerinin yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da patlamanın meydana geldiği bina ile çevresindeki 3 binanın, ilçe belediyesi ekiplerince tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, İBB, emniyet, AFAD, UMKE, acil sağlık, ilçe belediyesi ekiplerinin olay yerindeki inceleme ve müdahale çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İBB'ye bağlı itfaiye, İGDAŞ, İSKİ ve zabıta ekiplerinin 33 personel ve 16 araçla olay yerindeki çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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