Ege'de üç ceset bulundu
Ege'de Bolukendire Adası sahilinde iki, Sömbeki Adası kayalık bölgesinde bir kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 14:10
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Bolukendire Adası Vorina sahilinde, üzerlerinde kıyafet olmayan bir erkek ve bir kadın cesedi bulundu. Sömbeki Adası'nda ise 1.70 boylarında erkek cesedi tespit edildi.
Kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi sonuçlarının bekleneceği belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız