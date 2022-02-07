Türkiye'de 251 bin 228 Sungurlu'lu yaşıyor

Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Sungurlu'da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında yapılan çalışma hakkında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu bilgiler verildi:

'Ankara'da 131 Bin 907, İstanbul'da 40 Bin 491 Sungurlulu var'

ADNKS sonuçlarına göre, 2016 yılında Türkiye'de yaşayan Sungurluların sayısı 240 bin 484 iken, 2017 yılında 2 bin 763 kişi artarak 243 bin 247 kişi, 2019 yılında 4 bin 849 artarak 248 bin 096 kişi, 2020 yılında ise bin 654 kişi artarak 249 bin 750 olmuştu. 2021 yılı itibariyle bin 478 kişi artarak 251 bin 228 olarak açıklandı.

Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan 251 bin 228 kişinin, 44 bin 681 kişinin Çorum il sınırları içerisinde, 206 bin 547'sinin ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.

Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk yedi il sırasıyla Ankara 131 bin 907 kişi, İstanbul 40 bin 491 kişi, Antalya 4 bin 569 kişi, İzmir 3 bin 881 kişi, Kırıkkale 2 bin 380 kişi, Kocaeli 2 bin 049 ve Bursa bin 843 kişi oldu.

'Diğer illerde yaşayan Sungurlular'

Adana: 248, Adıyaman: 60, Afyonkarahisar: 213, Ağrı: 138, Aksaray: 184, Amasya: 459, Ankara: 131 bin 907, Antalya: 4 bin 569, Ardahan: 26, Artvin: 51, Aydın: bin 72, Balıkesir: 828, Bartın: 160, Batman: 85, Bayburt: 44, Bilecik: 156, Bingöl: 51, Bitlis: 103, Bolu: 431, Burdur: 92, Bursa: bin 843, Çanakkale: 331, Çankırı: 620, Çorum: 44 bin 681, Denizli: 247, Diyarbakır: 297, Düzce: 423, Edirne: 209, Elazığ: 102, Erzincan: 123, Erzurum: 165, Eskişehir: 713, Gaziantep: 232, Giresun: 116, Gümüşhane: 51, Hakkari: 98, Hatay: 315, Iğdır: 60, Isparta: 248, İstanbul: 40 bin 491, İzmir: 3 bin 881, Kahramanmaraş: 84, Karabük: 233, Karaman: 50, Kars: 84, Kastamonu: 287, Kayseri: 416, Kilis: 33, Kırıkkale: 2 bin 380, Kırklareli: 301, Kırşehir: 165, Kocaeli: 2 bin 049, Konya: 817, Kütahya: 196, Malatya: 140, Manisa: 441, Mardin: 143, Mersin: 584, Muğla: bin 133, Muş: 78, Nevşehir: 85, Niğde: 80, Ordu: 158, Osmaniye: 42, Rize: 60, Sakarya: 469, Samsun: 780, Şanlıurfa: 222, Siirt: 80, Sinop: 129, Şırnak: 212, Sivas: 235, Tekirdağ: bin 075, Tokat: 361, Trabzon: 205, Tunceli: 71, Uşak: 85, Van: 212, Yalova: 205, Yozgat: 459, Zonguldak: 266.