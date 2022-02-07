PTT Müdürü kendini asarak intihar etti
Kayseri'nin ilçe PTT müdürü, kendini asarak intihar etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 15:34
İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Mehmet Fatih Bedir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen PTT Pınarbaşı Müdür Vekili Y.K. (43), evinde şofben borusuna asılmış halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Y.K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız