Kafelerde yeni uygulama: Isıtıcı açmak ücretli
Sosyal medyada viral olan fotoğrafta, bir kafeteryanın ısıtıcı açmak için müşteriden para istediği öne sürüldü. Isıtıcının açılış ücretini 3 TL olarak belirleyen kafeterya, saatini de 4 TL yaptı.
Türkiye'de ekonomide yaşanan dalgalanmanın ardından elektrik ve doğalgaz faturalarının kabarması, hem esnafı hem de vatandaşı zor duruma soktu. Sosyal medyada son olarak viral olan bir fotoğrafta, kafeteryada ısıtıcı için para istendiği görüldü.
AÇILIŞ ÜCRETİ
3 TLKafeterya tarafından ısıtıcının üzerine bırakılan notta, "Açılışı 3 TL, saati 4 TL" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
BAZI VATANDAŞLAR ELEŞTİRDİ, BAZILARI NORMAL BULDU
Fotoğrafla ilgili yorum yapan vatandaşların bazıları, esnafın da zor durumda
olduğunu belirterek uygulamayı normal karşılarken, bazıları da faturaların yükselmesinin
bedelinin müşteriye ödetilmesini yanlış buldu.