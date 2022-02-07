Eminönü'nde 'su samuru' görüldü

Fatih ilçesine bağlı Eminönü sahilinde bir vapurda çalışan Arda Ertuğrul, işe giderken gördüğü su samurunu görüntüledi.

Su samurunun bir süre peşinden koşan Ertuğrul, daha önce böyle bir hayvan görmediğini söyledi.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında kalabalıktan uzaklaşan su samuru, bir iskelenin altına girerek gözden kayboldu.

"İlk defa İstanbul'da böyle bir hayvan görüyoruz"

Boğazda gezi düzenleyen özel bir vapurda dron pilotu olarak çalışan Arda Ertuğrul, "Görev yaptığım geminin iskeleye yanaşmasını beklerken, bir anda karşıma ilk bakışta kedi veya büyük bir fare olduğunu düşündüğüm bir hayvan çıktı. Dikkatli baktığımda su samuru olduğunu gördüm. Görüntülemek için peşinden bir süre koştum, sevmek istedim. Peşinden koştum ama maalesef durmadı. İlk defa İstanbul'da böyle bir hayvan görüyoruz" dedi.