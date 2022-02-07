Kamuda engelli atamaları 17 Şubat'a ertelendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda engelli atamalarının 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 16:46
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.
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❗8 Şubat 2022de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 7, 2022
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.