Vatandaşla toprak tartışması yaşayan Başkan: Bazı nahoş hadiseler oldu, üzgünüm

Makamında basın toplantısı düzenleyen Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, OSB'nin genişletilmesi kapsamında arazilerinin kamulaştırılmasını istemeyen vatandaşlarla görüşme sırasında gergin anlar yaşandığını ifade etti. Bir vatandaşın "Toprakları sen verdin" demesi üzerine tepki gösterdiğini söyleyen Başkan İnam, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu anlattı. Kamulaştırma sürecinde belediyenin hiçbir yetkisi olmadığını ancak beldesinin gelişmesi ve kalkınması için halkın sağlığını etkilemeyecek tesislerin kurulmasını istediğini söyleyen Başkan İnam, "Dün yapılan basın açıklamasından sonra bazı nahoş hadiseler oldu. O nedenle ben üzgünüm. Öyle bir şeyin olmasını istemezdim. Halkın beni tahrik etmesi sonucu gergin anlar yaşandı. Bunlar olağan şeyler. Ben halkıma da kızmıyorum. Mahallemin insanlarıdır. Sadece şunu belirteyim orada bazı şeyleri açıklayamadım. Çünkü çok tahrikli konuşmalar oluyordu. Bugün tekrar OSB ile ilgili ben düşüncelerimi, süreci anlatayım" dedi.

"OSB birinci etabı 2020 yılında doluluk oranına ulaştı"

1993 yılında Özel İdare, TSO ortaklığında kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci etabının 2020 yılında doluluk oranına ulaştığını ve genişleme alanı için kamulaştırmaya karar verildiğini hatırlatan Başkan İsmail İnam, belediyenin ve kendisinin bu konuda herhangi bir yetkisinin bulunmadığını söyledi. İnam, "1993 yılında Zonguldak İl Özel İdaresi, Ticaret Sanayi Odası ve Çaycuma TSO ortaklığında bin 230 dönüm alanda kurulmuştur. Bu alanın 970 dönümü birinci etap olarak şu anda hizmet vermektedir. Bu alanın geri kalan 260 genişleme alanı ikinci etap olarak lanse edilen bölüm, 1999 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından beldemiz Keçecioğlu Mahallesi sınırları içerisinde kalan 260 dönümlük alan OSB genişleme alanı olarak uygun görülmüştür. Şu andaki kamulaştırma olan arsa. Birinci etap OSB 2020 yılında yeterli doluluk oranına ulaştıktan sonra 260 dönümlük ikinci etap OSB'nin kamulaştırılmasına karar verilmiştir. İhtiyaçtan dolayı kamulaştırma kararı olan bu arsalar Keçecioğlu Mahallelerimizin sınırları içerisinde kalmaktadır" dedi.

"İlan askıda bir ay bekledi, kimse gelip bir şey demedi"

Kamulaştırılacak olan alanın tescili için bakanlıkça kamu yararı kararı verilmesi üzerine belediyede ilanın askıya çıktığını anlatan Başkan İsmail İnam, bir aylık süreçte halkın belediyeye gelerek arazilerinin ne kadar olduğunu incelediğini söyledi. Buna rağmen hiç kimsenin yanına gelerek "Bizim arazimiz niye kamulaştırılıyor" diye bir şey sormadığını söyleyen Başkan İnam, kamulaştırma sürecinde belediyenin de hiçbir katkısı olmadığına dikkat çekti. İnam, kamulaştırılması düşünülen 260 dönüm arazide bir kişiye en fazla 26 metrekare yer düştüğünü hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Kamulaştırılacak OSB alanı tescil için 1 Ekim 2020 tarihinde bakanlık tarafından kamu yararı kararı verilmiştir. Kamulaştırılacak arazilerin listesi belediyemiz ilan yerinde bir ay boyunca askıda kalmış, sık aralıklarla halkımız bilgilendirilmiştir. İlan edildiğinden sonraki bir ay süreç boyunca tüm halkımız belediyemize gelerek arazilerin ne kadar olduğunu, kaç dönüm olduğunu tek tek inceleyip bakmışlardır. Ama bir tanesi gelip de bana 'Başkanım bizim arazimiz niye kamulaştırılıyor. Kamulaştırma istemiyoruz' gibi bir teklifte veya serzenişte bulunmamışlardır. Halbuki ben onlardan o zaman askıya çıkıldığı zaman 'Biz bunu istemiyoruz' demelerini beklerdim. Öyle bir talep olmadığı için biz de bu kamulaştırma içerisinde zaten belediyenin hiçbir katkısı olamaz. Yan taraflı olamayız. Devletin tarafında değiliz. Belediye olarak biz kamulaştırmıyoruz. Buraya fabrika yapılması talebimiz yok. Sadece devletin, hükümetin vermiş olduğu bir karar. OSB'nin genişlemesi isteniyor mu? Benim tarafımdan isteniyor. Tabii genişlemesinin taraftarıyım. Ve beldemizin gelişmesi, Perşembe'deki civar köylerdeki işsizlere iş olanağının sağlanmasını istiyorum. Bunu isterken oradaki arazi sahipleri 'Biz istemiyoruz' diyebilirler. Bu konuda haklılar. İnsanlar kendi arazisini vermek istemez, haklılar tabii ki. Babalarından kalma arazilerdir. Ama bu devlet politikasıdır. Belediye olarak karşı gelecek veya bir yaptırımımız olamaz. Kamulaştırma bedelini ödeyerek vatandaşlarımızdan daha önce yaptığı gibi aynı şekilde alabilir. Belediye olarak buna ne karşı çıkarız ne de yanında durabiliriz. Bu arazi 260 parselden oluşuyor. 900 kişi hak sahibi. Rahmetli olanların yerleriyle beraber bin kişinin hak sahibi olduğu bir alan. Ölçerseniz 260 dönüm araziden bir kişiye en fazla 26 metrekare yer."