Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın ve köpeği yaralandı

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan Gözde Kavzan'ın (30), gezdirmek için evinden çıkardığı sırada köpeğine bir sokak köpeği saldırdı.

Yasaklı ırk olduğu öne sürülen köpeğin saldırısı sonucu hem kendi hem de köpeği yaralanan Kavzan, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Ayaklarından yaralanan Kavzan, Kepez Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi, bacağı parçalanan köpeği ise veteriner kliniğine götürüldü.

Kavzan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğini kurtarmak isterken yere düştüğünü ve sokak köpeğinin bu sırada kendisini de ısırdığını belirtti.

Köpeğinin durumunun çok kötü olduğunu dile getiren Kavzan, "Köpeğim için çok üzgünüm. Saldırgan köpek bir süredir burada geziyordu. Şikayette bulundum ancak ilgilenen olmadı. Burada bir çocuğu da ısırabilirdi." dedi.

Öte yandan sokak köpeğinin Kavzan ve köpeğine saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.