AK Partili vekil: Cumhur İttifakı genişleyecek

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Konya merkezli yayın BBN Türk Tv'de katıldığı 'Cafe Pazar' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK"

Sunucunun kulislerde konuşulan Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği iddialarına yönelik sorduğu soruyu yanıtlayan Gündoğdu, şunları söyledi;

*Bir şey hayata geçmeden bunun bilgisini bizim vermemiz doğru olmaz ama Cumhur İttifakı da genişleyecek. Genişlemesi için de bir çalışma var. Bu çalışmalar da önümüzdeki günlerde ortaya yavaş yavaş çıkar.

*Ama en önemli ittifakı biz milletle oluşturmalıyız. Yeni katılımdan ziyade ben milletle olan bağımızın daha da güçlendirmemiz gerektiğine düşünüyorum. Dilimizi daha güzel bir dil haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

*İttifakta başka siyasi partiler Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edebilir. Ama ondan ziyade ben 84 milyon insanımızı kucaklayacak bir dille hareket etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim.

"MÜLAKATLARDAN BİZ DE YORULDUK"

Kamuda işe alımlarda mülakatla alımlardan kendilerinin de yorulduğunu ifade eden Gündoğdu şöyle konuştu:

*Eksiklerimiz elbette olabilir, biz insanız bu yüzden hatalarımız olabilir. Bu hataları düzelterek bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletin küstürdüğümüz kısmını kucaklamamız onlarla bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum.

*Kamuda mülakatlardan biz de yorulduk. Mülakatlardan biraz daha arınmamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği sistemi getirmemiz lazım. Gençlerimizin en çok sitem ettiği konulardan birisi bu.

*Bunları düzelterek vatandaşı kucaklamamız açısından biraz daha alan açılması lazım. Bunu da aşmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bunu düzeltmeliyiz. İnsanlar ister istemez üzülüyor, kırılıyor.

*Bizim de vebale girmememiz lazım. Bu konu da bizim de hassas davranmamız lazım. Zaten mülakatların da azalması lazım.