8 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
8 Şubat 2022 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığına Ait atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Şubat 2022 00:07
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/38
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.
7 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANIMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız