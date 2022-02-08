Hablemitoğlu suikastının karakutusu Bozkır bugün adliyede

Necip Hablemitoğlu suikastının karakutusu eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek. Tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemi-toğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.

27 Ocak'ta Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Bozkır, Emniyet'te sorguya alındı. İki kez gözaltı süresi uzatılan Bozkır, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilecek. Bozkır için verilen gözaltı süresinin bugün son günü. Adliyede soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek olan Bozkır, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilecek.

ŞÜPHELİLER ALTAYLI İLE BAĞLANTILI

Suikastın aydınlatılması için kapsamlı çalışma yürüten polis, 6 kişinin Bozkır'la irtibatını tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla harekete geçen polis, geçtiğimiz perşembe günü şüphelileri gözaltına aldı. Ş

üphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği, gözaltı sürelerinin uzatılmasının planlandığı öğrenildi. Gözaltındaki 6 kişiden bazılarının FETÖ'cü eski istihbaratçı Enver Altaylı ile irtibatlı olduğu belirtildi. Altaylı'nın, Hablemitoğlu'nu, FETÖ'yü anlattığı "Köstebek" isimli kitabın yayınlanmasını önlemek için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sağkolu Mustafa Özcan'la görüştürmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Altaylı, "örgüt üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapse mahkum edilmişti.