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Omicron'da ilk üç günde test negatif çıksa da hasta olabilirsiniz

Omicron varyantı bulaşanların ilk üç günde semptomları olsa bile koronavirüs testleri negatif çıkıyor. Prof. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Virüsün kuluçka süresi dikkate alınmalı, PCR'nin pozitifliği bizim için önemlidir. Fakat negatif olması hasta olmadığınız anlamına gelmez" dedi.

Eklenme : 08 Şubat 2022 07:29
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Omicron'da ilk üç günde test negatif çıksa da hasta olabilirsiniz

Türkiye'de, Omicron varyantı giderek yayılıyor. Virüs bulaşan hastalar ilk üç gün içerisinde semptomlar taşısa bile yapılan koronavirüs testleri negatif çıkıyor.

3 GÜN BEKLEYİN

Koronavirüs'ün yol açtığı ateş, öksürük ve nefes alma güçlüğü gibi belirtilerin olmasında rağmen hastaların testlerinin negatif çıktığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Virüse maruz kalan kişiler ilk birkaç günlük sürede semptomları gösteriyor. Ve hatta virüsü bulaştırıyor ancak üç günden sonra hastalığa yakalanıyor. Bu nedenle virüsün kuluçka süresi dikkate alınmalı PCRnin pozitifliği bizim için önemlidir. Fakat negatif olması hasta olmadığınız anlamına gelmez" dedi.

Ayşe Mine Alioğlu

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