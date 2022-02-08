İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda mahkümların 'çekpas' sorunu görüşüldü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, geçtiğimiz günlerde bazı cezaevleriyle ilgili hazırlanan inceleme raporunu görüştü. Toplantıda, komisyona ve milletvekillerine gelen cezaevlerinde en çok şikayet edilen konular da gündeme geldi. Bu kapsamda, temizlik için verilen çekpasların saplarının çok kısa olduğu ve temizlik yapmakta zorlandıkları ve eğilmek zorunda kaldıkları yönünde çok sayıda şikayetlerin geldiği belirtildi.

GÜVENLİK-ÖZGÜRLÜK DENGESİ

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Yunus Alkaç da çekpas saplarının kısa olmasının nedenini anlattı. Çekpasla ilgili Genel Müdürlüğün bir standardının olduğunu söyleyen Alkaç, "Bunun nedeni, çekpas sopasının içeride, hükümlü ya da tutukluların kendi aralarında yaşayacakları birtakım olaylardan dolayı saldırı ya da savunma aracı haline dönüşmemesidir. Güvenlikle özgürlük arasındaki dengenin yansımasının bir gereğidir" diye konuştu.

DİŞ DOKTORU TALEBİ

Toplantıda gündeme gelen bir başka konu ise kurumlardaki diş doktorları oldu. Diş doktorlarının yetersiz olduğu, bununla ilgili de yoğun şikayetlerin yapıldığı belirtilerek, diş ünitelerinin artırılması tavsiyesi dile getirildi. CTE Genel Müdürü Alkaç, konuyla ilgili, "Kurumları-

mızdaki bu diş sorunları bizim de gündemimizde olduğu için öncelikle kendi diş hekimlerimizi istihdam etmek gibi bir politikaya başlandı, bu devam ediyor, yetişmediği yerde de bunu biz Sağlık Bakanlığı'ndan doğrudan takviye alma suretiyle götürüyoruz. Şu an Türkiye genelinde toplam

NAKİL ÜCRETLERİ KALDIRILSIN

Toplantıda, ücretsiz nakiller konusu da gündeme geldi. CTE Genel Müdürü Alkaç, 17 Haziran 2021'de yapılan yasal düzenleme uyarınca artık çocuk hükümlü ya da tutuklunun isteğe bağlı naklinin tamamen ücretsiz olduğu, yetişkinlerde ise ekonomik durumu uygun olmayanların masrafının kamu tarafından karşılandığını anlattı. Komisyon Başkan Hakan Çavuşoğlu da bunun üzerine "Bunu artık kaldırmak lazım" önerisini getirdi.

396 çocuk annesiyle cezaevinde

CTE Genel Müdürü Alkaç, cezaevlerinde anne yanında kalan çocuk sayılarıyla ilgili de komisyona bilgi verdi. Buna göre, 0-6 yaş grubunda anne yanında kalan çocuk sayısı 396, toplam anne sayısı ise 357.

Osman Özgan