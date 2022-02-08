Futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı

Çaykur Rizespor Kulübü, ailesiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan Aziz Aksoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Aksoy, Çaykur Rizespor tarafından Esenler Erokspor'da kiralık olarak gönderilmişti.

AKSOY SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek , "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.