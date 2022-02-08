Nükleere iklim ayarı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, nükleer enerji alanının düzenlenmesine ilişkin bir çalışma toplantısı yapıldı. Toplantıya, ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yanı sıra AK Parti kurmayları da katıldı. Toplantıda, Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin denetleme ve yaptırım uygulamaya yönelik hususlar, nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetlerin yürütüldüğü işletmelerdeki yetkililerin ve işletenlerin hukuki sorumluluğuna dair hususlar değerlendirildi. Hazırlanacak teklif ile nükleer enerji alanına ilişkin çerçeve bir kanun çıkarılması öngörülüyor.

ÇERÇEVE OLUŞTURULUYOR

Teklif kapsamıında, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması, nükleer atıkların saklanması, korunması, çevreye zarar vermemesi konusunda net kurullar belirlenmesi amaçlanıyor ve Paris İklim Anlaşması'nın çerçevesini çizdiği zorunlu kurallar uygulamaya alınıyor. Taslak ile ayrıca işletmecilerin, yatırımcının, devletin sorumluluklarının ayrı ayrı belirlenmesi, nükleer enerji alanındaki çalışmalara karşı, halkın, çevrenin, gelecek nesillerin nasıl korunacağına ilişkin kuralların konulması hedefleniyor. Taslakta, emniyet ve güvenlik tedbirlerine ilişkin çok net hükümler belirleniyor. Nükleer zarar konusunda işletmecinin ve kamunun sorumluluklarının çerçevesi çiziliyor. İşletmecinin sorumluluktan kaçamayacağına dair kurallara yer veriliyor ve bu konuda, uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan zorunlu sigorta yaptırılmasına ilişkin hükümler getiriliyor. Taslak ile nükleer teknolojilerin ve nükleer santrallerin izlenebilir şeffaf olmasına ilişkin altyapı oluşturulması, küresel uygulamalardaki standartlara uygun hükümler ve cezalar getirilmesi de amaçlanıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU