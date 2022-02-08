Enerji fiyatları bir yılda üçe katlandı

Avrupa'nın stoktaki doğalgazı azalıp, enerji merkezlerinde tedarik sıkıntısı artarken, acil tedbirler devreye giriyor. Küresel piyasalarda enerji emtia fiyatları şubatta yıllık bazda üç kattan fazla artış gösterdi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratlar için fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367 artışla megavatsaat başına 17,70 avrodan 82,65 avroya yükseldi. Ekonomilerin açılmasıyla oluşan güçlü talep, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasalarında Asya ülkeleriyle yaşanan rekabet ve Rusya'nın sevkiyatları artırmaması sebebiyle doğalgaz fiyatlarında rekor artışlar yaşandı. Söz konusu dönemde, İngiltere gösterge doğalgaz fiyatı yüzde 271 artışla megavatsaat başına 53,83 sterlinden 200 sterline ulaştı. Asya'da LNG gösterge fiyatı, dün itibarıyla yıllık bazda yüzde 150 artışla 30 dolar seviyesine yükseldi. Kömürün fiyatı ise yüzde 161 artışla ton başına 84,69 dolardan 221 dolara kadar çıktı. Brent petrolün fiyatı yüzde 66 artışla 93,68 dolarla sekiz yılın en yüksek seviyesinde. Akaryakıt fiyatları da buna bağlı olarak hızla yükseliyor.

MOTORİNE 80 KURUŞ ZAM

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. Zamla, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıktı.

RUSYA'YA YARIYOR

Doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artış Rusya'ya yarıyor. Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 120 artarak 55,5 milyar dolara çıktı. Gazprom'un bin metreküp doğalgaz ihracat fiyatı da Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artarak 517 dolara çıktı. Şirketin geçen yıl ortalama ihracat fiyatı ise 273 dolar bandında gerçekleşti. Aynı dönemde Rusya'nın petrol ihracatı geliri de yüzde 51,8 artarak 110 milyar dolara çıktı. Petrol ve doğalgaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.