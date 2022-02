'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu

Açık Bankacılık uygulamasıyla bankacılık sistemi kökten değişiyor. Bu sene içerisinde bireysel tarafta uygulamaya girmesi beklenen Açık Bankacılık (Open Banking) ile tüketicilerin verilerinin üçüncü taraf ile paylaşılmasının önü açılırken, yeni dönemde ev sahipleri kiracının, kız babası da damat adayının kredibilitesini sorgulayabilecek.

VERİLER ANALİZ EDİLECEK

Açık Bankacılık tam olarak bankalar tarafından kayıt altına alınan, düzenli fatura ödemeleri, harcama bilgileri, kullanılan krediler gibi müşteri finansal bilgilerinin, müşteriler tarafından verilecek izinler doğrultusunda üçüncü parti kurumların kullanımına açılarak, müşteri yararına birçok hizmet sunulması anlamına geliyor. Bu hizmetler, müşterilerin finansal ürün ve hizmetler arasında karşılaştırma yapabilmesine, birçok bankada hesabı olan kişilerin birden fazla uygulamaya giriş yapmak yerine tek bir uygulama üzerinden tüm finansal bilgilerine erişebilmesine ve yapılan kredi başvurularının da daha hızlı sonuçlanabilmesine imkan sağlıyor. Mesela iki farklı bankada hesabınızın var. Açık Bankacılık modeli tüm hesaplarınızı tek bir yerde konsolide ediyor ve hesaplarınızın yönetimini çok daha kolay bir hale getiriyor. Üstelik, sizin ve diğer banka müşterilerinin izni doğrultusunda bankalar finansal bilgilerini, müşterinin beklentilerine daha iyi cevap verecek akıllı ürünler ve hizmetler oluşturmak için de bu verileri kullanılabiliyor.

HAYATIMIZIN HER ALANINA GİRECEK

İnteraktif Kredi Kurucusu ve CEO'su Mustafa Gümüş, bireysel tarafta regülasyonun bu yıl içerisinde tamamlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini belirterek "Açık Bankacılık uygulamalarının iki üç yıl içerisinde tamamen hayatımıza girmesini bekliyoruz. Bankacılık hizmetleri daha asimetrik hale geliyor. Bu yeni sistemle bireylerin kredi ve kredi kartı ödemesi, vergi, kira ve fatura ödemeleri üzerinden gelir tahmini yapılabilecek. Şu an sistem İngiltere'de uygulanıyor. Eğer bir kişi lüks mekanda her gün yemek yiyor ancak vergisini ödemiyorsa devlet bunu görüp harcamalarına sınırlama getirebilecek. Biz de bu alanda Türkiye'de ilk olmak istiyoruz. Şu an ticari tarafta İnteraktif Kredi Raporu ile 500 bin kullanıcıya ulaştık. 1 Mart'tan itibaren Kira Raporu vermeye başlayacağız. Aldığımız izinlerle harcamalara bakarak faturalardan, harcamalarınızdan, lokasyon bilginizden gelir durumunu tespit edip kredibilitenizi hesaplayarak tüketiciye sıfır ile 1.000 arasında Güven Puanı vereceğiz. Eğer puanınız yüksek ise mesela bazı ürünleri 12 ay sıfır vade ile alabileceksiniz. Ev kiralarken daha az depozito, daha az kira bedeli ödeyeceksiniz. Aynı şekilde ev sahibi kiracısını, hatta kız babası damadın kredibilitesini hesaplayabilecek. Açık Bankacılık hayatımıza tam olarak girdiğinde bu hizmetlerin çok daha ötesinde hizmetler göreceğiz" diye konuştu.

KARA LİSTEDEN ÇIKMAK MÜMKÜN

İnteraktif Kredi Kurucu Ortağı Cesur Ölçenoğlu da kredi alamamış olmanın sadece kredi puanın düşük olması ya da kara listeye düşmekle ilgili olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti: Yanlış başvuru sürecinde de krediye ret gelebiliyor. Kredi başvurularının geri çevrilmesinde çok başvuru yapmanız, geçmişe ait bir haciz kaydı, mesleğiniz, yaşınız ya da sıralamada sizin için en doğru bankayı sona saklamanız gibi tahmin edemeyeceğiniz yüzlerce koşul bulunuyor. Bunlar her bankanın kendi iç politikalarına göre değişkenlik gösterir. Kredi herkesin hakkıdır ve bu sistemde doğru adımlarla kara liste sizin için kabus olmaktan çıkabilir.

BANKALAR KOLLARI SIVADI

Açık Bankacılık ilk olarak İngiltere'de ortaya çıktı. 2015 yılında ise Avrupa Birliği'nin müfredatına girdi. Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2- Payment Services Directive 2) ile bu yeni sistemin temelleri atılırken, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu 2016 yılında 9 büyük bankayı ve girişimleri Açık Bankacılık Uygulama Kurumu (OBIE-Open Banking Implementation Entity) çatısı altında buluşturdu ve dünyada Açık Bankacılık modeline geçen ilk ülke oldu. Bu alanda Türkiye'de ise ilk adım 2019 yılında atıldı. BDDK tarafından yapılan düzenleme ile 2020 yılında ticari olarak uygulamasına başlanırken, 2021 yılında bireysel alanda kullanımı için taslak metin yayınladı. Yeni dönem için hazırlıklara başlayan İş Bankası ve Garanti Bankası da bu alanda ilk ürünlerini çıkarmaya başladı.

ÖMER TEMÜR