Öğretmenlerin hizmet yılına göre 2022'de görev ve emekli maaşı ne kadar oldu?

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde şu hükümler yer almaktadır: " Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin hem 3600 ek gösterge hem de 3000 ek gösterge üzerinden emekli maaşı ve ikramiye hesabına ve görev maaşına ulaşmak için;

1- 3600 ek gösterge üzerinden emekli maaşını öğrenmek için TIKLAYINIZ.

2- 3000 ek gösterge üzerinden emekli maaşını öğrenmek için TIKLAYINIZ.

3- 3600 ek gösterge üzerinden görev maaşını öğrenmek için TIKLAYINIZ.

4- 3000 ek gösterge üzerinden görev maaşını öğrenmek için TIKLAYINIZ.