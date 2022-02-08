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2 üniversite 42 personel almak için ilana çıktı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Şubat 2022 08:11
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2 üniversite 42 personel almak için ilana çıktı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak1 Son başvuru tarihi 22 şubat 2022

Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 şubat 2022

Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız

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