Sosyal medya hesaplarını ele geçirenlere operasyon!
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren ve mağdur kişilerin arkadaşlarını bir 'borsa' uygulaması üzerinden yüklü miktarda para vaadiyle vurgun yapan şebeke çökertildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 08:27
3 milyon liraya yakın vurgunun ortaya çıkarıldığı ve siber polisince düzenlenen operasyonlarda aranan 37 şüphelinin büyük bir kısmının yakalandığı belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız