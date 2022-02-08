Valiz cinayetinde şok detaylar

Şüphelilerin Çetinkaya'yı öldürdükten sonra, valize koyup kendi aracıyla olay yerine getirdikleri cesedi yol kenarına bırakıp ateşe verdikleri, aracını da yakınlardaki boş bir araziye terk ettikleri belirlendi. Şüphelilerin Çetinkaya'yı öldürdükten sonra bankadaki 130 bin lirasını çekebilmek için eşinin telefonuna mesaj attıkları da ortaya çıktı. Cinayete o bölgede işlenmiş süsü veren şüphelilerin planını ise JASAT bozdu. 22 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, zanlıların cep telefonlarının olay saatinde o bölgedeki baz istasyonundan sinyal verdiğini tespit etti. Hırsızlık ve uyuşturucudan 5 ayrı suç kaydı bulunan Velat Ç., Çetinkaya'nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını ve evinde birlikte alkol alırken boğarak öldürdüklerini, hesabından da 9 bin 500 lira çektiklerini anlattı. Kübra T.'nin de yağma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.

Ceyhan TORLAK