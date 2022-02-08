Yapılandırmada 271 milyar liralık tarihi rekor

Hükümetin, vergi borcunu yatıramayan mükelleften kredisini ödeyemeyen öğrenciye, primini geciktiren Bağ-Kur'ludan gelir testine girmeyen vatandaşa kadar uzattığı barış eli havada kalmadı. Son iki yapılandırmaya başvuranların sayısı 16 milyonu geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 7256 ve 7326 sayılı kanunlarla vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu alacıklarının yapılandırılmasına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Bakan Nebati, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun ile 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlar ile bunlara bağlı olan alacakların daha uygun koşullarda ödenmesi konusunda vatandaşlara çok önemli imkan ve kolaylıklar getirildiğini söyledi.

TAHSİLAT 77.5 MİLYARA ULAŞTI

Bakan Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta, 2020 yılındaki yasal düzenleme kapsamında toplam 115.9 milyar lira, 2021 yılındaki yasal düzenlemeyle de 155.9 milyar tutarında alacağın yapılandırıldığını açıkladı. Böylece iki yıllık dönemde toplam yapılandırma 271.8 milyar liraya ulaştı. Bakan Nebati, Kanun kapsamında 2020 yılında 2.2 milyar lira, 2021 yılında da 21 milyar lira olmak üzere 23.2 milyar lira, geçen yıl da 54.3 milyar lira tahsilat yapıldığını ifade etti.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLANDI

Her iki yapılandırma da vatandaşlara önemli avantajlar sağladı. Kamuya borcu olan vatandaşlara 18 aya kadar yapılandırma imkanı sağlanırken, genel sağlık sigortası borcunda anaparayı yatıranın faizi, gelir testi yaptıranın borcu silindi, primi de devlet ödüyor.

Örneğin, prim yapılandırmasıyla 2008'de 1200 lira anapara borcu olan bir kişi peşin ödemeyle 3 bin 580 liralık faiz borcundan sadece 82 lira ödeyerek kurtuldu. Yapılandırılan prim borçlarının gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi.

ÖĞRENCİ KREDİSİNDE ADLİ TAKİPLER DURDU

Bakanlık verilerine göre 4 milyon üniversite mezununun da 5 milyara yakın öğrenim, harç kredisi borcu yapılandırıldı. Faizler nedeniyle anaparası iki üç katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizsiz, cezasız kapatılma imkanı sağlandı. Peşin ödemede gecikme faizi silinirken, ödemeler 18 aylık taksitlerle yapılandırıldı. Yapılandırmaya başvurup ilk taksitini ödeyen üniversite mezunlarına yönelik tüm adli takipler de durdu.

EMEKLİLİK KAPISI AÇILDI

Binlerce Bağ-Kur'lu vatandaş dondurulan sürelere ait prim borçlarını yeni yapılandırma kapsamında ödeyerek emeklilik imkanı kazandı. Yapılandırma kanunu kapsamında ihya hakkından köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar da yararlandı. Yapılandırma ile emeklilik hakkı elde edenlere prim borçlarını kapatmaları için kamu bankaları aracılığıyla da kredi desteği de sağlandı.

REEL SEKTÖR, YATIRIMCILARLA BULUŞMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dün gittiği Londra temasları kapsamında reel sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Nebati bugün de iki ayrı oturumda yatırımcılar, uluslararası fon yöneticileri, iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Nebati, yatırımcılara yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları anlatacak. Bakan Nebati, yatırımcılara izlenen politikalardan geri dönüşün olmayacağı ve takvimde faiz artırımının bulunmadığı mesajını verecek.

Bakan Nebati, Türk ekonomisinin yatırımcılar için avantajlarının neler olduğunu paylaşacak. Ziyaretin amaçları arasında düşük faiz, yüksek üretim hacmi ve istihdam, düşük cari açık hedefli yeni ekonomi modelinin tanıtımı yer alıyor. Toplantılar, Londra Türkiye Büyükelçiliği'nin bulunduğu büyükelçi yerleşkesi olarak kullanılan binada gerçekleştiriliyor.

HAZAL ATEŞ