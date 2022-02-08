Minex Partner İle Yatırımlarınıza Değer Katın!

Sanal para sisteminin en önemli parçalarından olan BTC, EHT, ETC vb. gibi kripto paralar bilindiği gibi önemli sistem gereksinimleri ile çalışmaktadır. Yüksek özellikli sistem gereksinimlerinin masraflarından uzaklaşarak, daha az masrafla çok daha büyük yatırımlar yapabilmenin en geçerli yöntemi ise şüphesiz ki bulut madenciliği oluştur. Bulut madenciliği sistemi de elbette yüksek sistem gereksinimleri gerektirir. Fakat sistem maliyetleri müşteriler tarafından karşılanlmaz. Bunun yerine Minex gibi güvenilir ve büyük firmalar, BTC veya ETH gibi diğer coinleri kazanabileceğiniz cihazlarla donatılmış firmalar sistem gereksinimleri temin etmek için yüksek ücretler ödemenize engel olarak, sizlere hazı sistemleri en güvenilir yöntemlerle kiralamaktadırlar. Peki Minex Partner'e nasıl üye olunur? İşte detaylar...

Minex Partner Üyelik Koşulları Nelerdir?

Minex Partner üzerinden bulut sistemi kiralamak için öncelikle üyelik adımlarının gerektiği şekilde tamamlanması şarttır. Bunun için ilk olarak firma yetkilileri tarafından belirlenmiş olan üyelik formunun doldurulması gerekir. Bu formda yer alan bilgilerin hepsi gerçeği yansıtır şekilde olmalıdır. Üyelik formunun doldurulmasından sonra, panel kolaylıkla giriş yapılabilecektir. Bulut sisteminden faydalanabilmek için sistemde aktif olduktan sonra satın alma bağlantısına tıklanmaldırı. Buradan da yatırım yapılacak aracın seçilmesinden sonra sitenin yönlendirmeleri en doğru şekilde takip edilmelidir. Böylece satın alma işlemlerinin tamamını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek de mümkün olacaktır.

Minex Partner ile Kolay Ödeme!

Minex Partner ile bitcoin satın almak son derece basittir. Öncelikle satın alınacak bitcoinin belirlenmesinden sonra, web platformunun yönlendirmeleri hızlı bir şekilde takip edilmelidir. Bir sonraki aşamada ödeme seçenekleri ana sayfada yerini alır. Satın alımlar yalnızca nakit ile değil kimi zaman BTC gönderimi ile de yapılabilmektedir. Ancak ödemelerin büyük bir kısmı kredi kartı ile yapılmaktadır. Kredi kartı ile ödeme yapabilmek için ilgili sekmeye tıklanır. Daha sonra kart bilgileri güvenli bir şekilde girilerek, onay kısmına geçilmelidir. Onay adımının tamamlanmasından sonra işlem kısa süre içerisinde başarılı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Bulut madenciliği ödemelerinin tamamında 3D Secure ödeme tekniği kullanılır. Yani müşterilerin kart bilgileri kesinlikle 3. bir kişi ya da kurumla paylaşılmaz. Hiçbir şekilde risk oluşumuna izin verilmez. Satın alma işleminin sonunda, yatırım araçlarını üyelik giriş yaptıktan sonra aktif olarak izlemek mümkündür.Her gece kazançlar güncellenmektedir. Elde edilen kazançlar müşterilerin talepleri doğrultusunda kişilere kolayca ulaştırılmaktadır. Böylece güvenli bir ortamda yatırımlarınıza değer katmanız da kaçınılmaz hale gelecektir.

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