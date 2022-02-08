EPGİS, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret etti

Ziyarette kar oranları yüzünden artık kapanma durumuna gelen akaryakıt istasyonları konusu başta olmak üzere; kar marjının ilk etapta 50 kuruş artılırılması akabinde ya en az yüzde 15 olması ya da bunun gerçekleşmesi mümkün değilse en az yıllık enflasyon oranında kar marjının artırılması, sektördeki teminat mektubu konusu, sahada yaşanan vergi denetimleri konusundaki sorunlar ve gelişmeler, 5015 sayılı petrol yasasının ve ikincil mevzuatın yeniden tamamen irdelenip baştan yazılması, TTS konusunda yaşanan sorunlar ve EPGİS'in bu konulardaki çözüm önerilerine yönelik yaklaşık bir görüşme yapıldı.