EPGİS, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret etti
EPGİS Genel Başkanı Fesih Aktaş, Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Kılıçcıoğlu ve Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile birlikte, sektör konularını görüşmek üzere Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 10:21
Ziyarette kar oranları yüzünden artık kapanma durumuna gelen akaryakıt istasyonları konusu başta olmak üzere; kar marjının ilk etapta 50 kuruş artılırılması akabinde ya en az yüzde 15 olması ya da bunun gerçekleşmesi mümkün değilse en az yıllık enflasyon oranında kar marjının artırılması, sektördeki teminat mektubu konusu, sahada yaşanan vergi denetimleri konusundaki sorunlar ve gelişmeler, 5015 sayılı petrol yasasının ve ikincil mevzuatın yeniden tamamen irdelenip baştan yazılması, TTS konusunda yaşanan sorunlar ve EPGİS'in bu konulardaki çözüm önerilerine yönelik yaklaşık bir görüşme yapıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız