Cansız bedeni bulunan öğretmeninin komşusu: Gece evde sesler duyduk

Komşuları ve iş arkadaşları öğretmenin ölümüne inanamazken savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de sınıf öğretmeni olan E.E.'den haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise haber verdi. İtfaiye yardımıyla girilen evde 42 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni bulunurken komşuları, öğretmenin ölümüne inanamadı. Kendisini astığı öne sürülen E.E.'nin komşusu, "Akşam sesler duydum, sabah duyunca şok oldum. Aktif birisiydi, çok iyi birisiydi, kimseye zararı olmayan birisiydi." dedi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

TELEFONA CEVAP VERMEYİNCE YÖNETİM ŞÜPHELENDİ

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, alınan bilgiye göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ara tatilinin bitmesiyle okullar açılırken, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan 42 yaşındaki E.E okula gelmedi. Okul yönetimi öğretmen E.E'yi telefonla aradı ancak cevap veren olmadı. Bunun üzerine okul müdürü 20 yıllık sınıf öğretmenin evine gitti.

POLİSLER TAVANA ASILI CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Bina görevlisiyle kapasını çaldı ancak ses gelmediği ve kapıyı açan kimse olmayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, öğretmenin yatak odasında tavana asılı cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk müdahalede öğretmenin öldüğü tespit edildi. Bunun üzerine olay yerinde inceleme yapıldı.

Yapılan incelemenin ardından 20 yıllık sınıf öğretmenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

"İNTİHARDAN ÖNCE BANA BİR ŞEYLER VERDİ"

Akşam saatlerinde çivi çakma seslerini duyduğunu ve olayı duyduğunda şok olduğunu anlatan öğretmenin 10 yıllık komşusu Nuran Cengiz, "Yaklaşık 10 senedir benim komşum. Akşam sesler duydum, sabah duyunca şok oldum. Aktif birisiydi, çok iyi birisiydi, kimseye zararı olmayan birisiydi. Bir de onunla hemşeriyiz, sorarım ederim hemşerimi nasılsın, iyi misin? Duyduğuma göre tavana çengel takmış, çünkü asılacak bir yer yok. Saat gece 22.30 gibi ses geldi, demek ki o arada çengeli taktı. Herhangi bir sorunu yoktu. Bana önceden öte beri bir şeyler verdi, abla bunlar bana lazım değil dedi" şeklinde konuştu.

İtfaiyeyi görünce şaşırdığını anlatan Cengiz, "Sabah okul müdürü geldi. Okula gelmeyince telefonunu aramış, açmayınca buraya geldi. Kapıcı ile kapıyı çaldılar açmayınca itfaiyeye haber verdiler" şeklinde konuştu.