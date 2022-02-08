Hırsızdan iş yeri sahibine not: Hakkını helal et abilerin gülü

Antalya'da 2 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir iş yerine giren hırsızlık şüphelisi önce kahvaltı yaptı, ardından da banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çaldı. Şüpheli, su ısıtıcısı ve yemek yapmakta kullanılan elektrikli tencereyi aldı. Bunları bir poşete koyan şüpheli, bir çalışana ait montu da üzerine giydi.

'PATRON ABİ KUSURA BAKMA'

Şüpheli iş yerinden çıkmadan önce, ''Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü'' yazılı not bıraktı. Hırsızlığı sabah iş yerine gelen çalışan fark edip, polise bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'ŞAKA SANDIM'

Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşırdığını belirten iş yeri sahibi Hakan Düzgünkaya, "Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum. Keşke hırsızlık yapmadan gelip, istese verirdim. Bir de bana not bırakıp, helallik istemiş. Şaka gibi" dedi.