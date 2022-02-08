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Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua etti

Afrika kıtasının farklı ülkelerindeki Müslümanlar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 11:39
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Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua etti

Sudan, Tanzanya, Çad ve Somali gibi Afrika ülkelerindeki Müslümanlar stadyumlarda, okullarda, bahçelerde ve yetimhanelerde bir araya gelerek Türkiye ve Erdoğan ailesinin huzuru için ellerini semaya açtı.

Duaya gelen vatandaşlar, öğrenciler, hafızlar ve yetimler, ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arapça ve yerel dillerinde dua eden Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirip Erdoğan çiftinin bir an önce sağlığına kavuşması temennilerinde bulundu.

Somali'deki İHH yetimhanesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Yetkililer, Erdoğan çiftinin acil şifa bulması için yetimhanede kalan kız çocuklarıyla dua ettiklerini söyledi.

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