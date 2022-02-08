Mersin'de aranan firari hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 11:16
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şantaj, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan firari hükümlü M.K'nin saklandığı adres tespit edildi.
Ekipleri görünce binanın havalandırma boşluğuna saklanan M.K, polisin dikkati sayesinde fark edildi.
Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız