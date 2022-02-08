Doğu'da üç ilde 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bu gece benzine 71 kuruşluk zam geliyor
Bu gece benzine 71 kuruşluk zam geliyor
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze kesintisiz eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze kesintisiz eğitim' açıklaması
YÖK'ten üniversitelere... Sınavları yüz yüze yapın
YÖK'ten üniversitelere... Sınavları yüz yüze yapın
Yargıtay'dan emsal karar: Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
Yargıtay'dan emsal karar: Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
Başkent'te 3'ü avukat 21 şüpheliye FETÖ operasyonu
Başkent'te 3'ü avukat 21 şüpheliye FETÖ operasyonu
Diyanet'ten 'mülakat' açıklaması: Sadece 'ehliyetine' bakılır
Diyanet'ten 'mülakat' açıklaması: Sadece 'ehliyetine' bakılır
Sayıştay Başkan Yardımcısı Yücel Turhan istifa etti!
Sayıştay Başkan Yardımcısı Yücel Turhan istifa etti!
Öğretmenlerin hizmet yılına göre 2022'de görev ve emekli maaşı ne kadar oldu?
Öğretmenlerin hizmet yılına göre 2022'de görev ve emekli maaşı ne kadar oldu?
'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu
'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu
Enerji fiyatları bir yılda üçe katlandı
Enerji fiyatları bir yılda üçe katlandı
TURKOVAC artık 81 şehirde
TURKOVAC artık 81 şehirde
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Yağlı yemek yapan kadına Yargıtay'dan kötü haber!
Yağlı yemek yapan kadına Yargıtay'dan kötü haber!
Kafelerden şaşırtan uygulama: Isıtıcı açmak ücretli
Kafelerden şaşırtan uygulama: Isıtıcı açmak ücretli
Başkent'teki tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Başkent'teki tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
İbrahim Kalın'dan 'elektrik faturası' açıklaması: Yeni düzenleme gelecek
İbrahim Kalın'dan 'elektrik faturası' açıklaması: Yeni düzenleme gelecek
Memur Sen'in 2.904 TL'lik fark hesabı dikkatlerden kaçmadı
Memur Sen'in 2.904 TL'lik fark hesabı dikkatlerden kaçmadı
Vali Yerlikaya'dan öğrenci evindeki patlamaya ilişkin açıklama
Vali Yerlikaya'dan öğrenci evindeki patlamaya ilişkin açıklama
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 tutuklama
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 tutuklama
Son 24 saatte 236 can kaybı, 96 bin 514 yeni vaka
Son 24 saatte 236 can kaybı, 96 bin 514 yeni vaka
İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi
İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi
Motorine 80 kuruş zam... Litresi 15 TL'yi geçti
Motorine 80 kuruş zam... Litresi 15 TL'yi geçti
112 personeli telefonda verdiği talimatlarla hayat kurtardı
112 personeli telefonda verdiği talimatlarla hayat kurtardı
Bakan Dönmez Isparta'da elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı
Bakan Dönmez Isparta'da elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı
Kamuda engelli atamaları 17 Şubat'a ertelendi
Kamuda engelli atamaları 17 Şubat'a ertelendi
Eski Milli yüzücü Büyükuncu'ya yakalama kararı çıkarıldı
Eski Milli yüzücü Büyükuncu'ya yakalama kararı çıkarıldı
PTT Müdürü kendini asarak intihar etti
PTT Müdürü kendini asarak intihar etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doğu'da üç ilde 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 11:48
Yazdır
Doğu'da üç ilde 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 10 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana 22 yerleşim yerinin yolunu açan karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte devam eden kar ve soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. İtfaiye ekipleri okulların çatılarında öğrenciler için tehlike oluşturan buzları kırmak için çalışma başlattı.

- Bitlis

Bitlis'te kar nedeniyle kapanan 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

- Muş/Hakkari

Muş'ta kardan kapanan 366 köy yolu açıldı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kardan kapanan tüm köy yollarının açıldığını belirterek, genişletme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy ve mezra yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Ahmet Çalık'ın anısı mazlum coğrafyalarda yaşatılıyor
Ahmet Çalık'ın anısı mazlum coğrafyalarda yaşatılıyor
Prof. Şener: İzmir'de vakalar durgunlaşacak ya da düşüşe geçecek
Prof. Şener: İzmir'de vakalar durgunlaşacak ya da düşüşe geçecek
Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor
Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor
İstanbul'da okul servisine çarpan otomobil yan yattı
İstanbul'da okul servisine çarpan otomobil yan yattı
Cansız bedeni bulunan öğretmeninin komşusu: Gece evde sesler duyduk
Cansız bedeni bulunan öğretmeninin komşusu: Gece evde sesler duyduk
'Medya vesayeti her nereden gelirse gelsin bertaraf edilecektir'
'Medya vesayeti her nereden gelirse gelsin bertaraf edilecektir'

Bu Habere Tepkiniz

MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB yönetici görevlendirme sözlü sınavına ilişkin iki iptal kararı
Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akademisyenlerin kurumlar arası nakil hakları olmadığından dolayı sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmasına imkan bulunmadığı yönünde görüş verdi!
Sevgililer Günü'ne Özel Termal Otel Fırsatı

Sevgililer Günü'ne Özel Termal Otel Fırsatı

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27242607.327994157;dc_trk_aid=519985907;dc_trk_cid=166031252;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay 5. Dairesi hakim ve savcı adaylığı sınav sorusunu hatalı buldu

Danıştay 5. Dairesi hakim ve savcı adaylığı sınav sorusunu hatalı buldu

Danıştay 5. Dairesi, 2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavının bazı soruları için açılan davaya ilişkin kararı onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sendikalar tarafından bir çok açıklama yapılmıştır. Açıklamaların en önemli kısmını da kanun teklifinin (TBMM'de kabule edilen yasanın) öğretmenlik meslek kanunundaki beklentileri karşılamayacağı noktası oluşturmuştur. Evet kanunda kabul gören hususlar vardır fakat bir meslek kanununda olması gereken hususların yer almadığı iddiaları kamuoyu önünde tartışılmıştır.
3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılacağını ifade etmişti.
İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurların, peşin ödenen aylık sorunu ve emekliliğe etkisi
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet 2022 yılına ait atama takvimini 4 ve 5 numaralı genelgelerle açıkladı.
Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada verilen ret kararını onadı.
Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Personele ilişkin düzenlemeler yönetmelik ile yapılmazsa keyfilik oluşur
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
Duman Yok, Kül Yok... Bu Soba 500 Lirayla Kışı Çıkartıyor

Duman Yok, Kül Yok... Bu Soba 500 Lirayla Kışı Çıkartıyor

Enerji maliyetlerinin yükseldiği şu günlerde, Mersin’de ısıtma sektöründe çalışan Muhammet Çiçeklidağ, bir ailenin en fazla 500 lirayla kışı geçirebileceği bir soba üretti. Çiçeklidağ’ın, piyasadaki pelet sobalara kendi tasarımını da ekleyerek 2 yılda geliştirdiği soba, yüksek ısı performansı, düşük yakıt maliyeti ve çevre dostu oluşuyla enerji tasarrufuna da çözüm sunuyor.
23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 Soruda Öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Sürecinin Nasıl İşleyeceğini Cevaplamaya Çalıştık. İşte Sorular Ve Cevapları;
Araç alacaklar dikkat!

Araç alacaklar dikkat!

Araç sahibi olmak isteyen birçok kişi güncel taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda taşıt kredisi güncel faiz oranlarını araştıranların sayısı da arttı. 'Otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor mu?' sorusunu sektör temsilcileri yanıtladı.