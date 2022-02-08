İş kurmak isterken dolandırıldılar

Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren makine yazılım şirketi sahibi Şeyda Ş. ile ağabeyi Selman Ş., Denizli'de Necmettin Duman (25), Kastamonu İnebolu'da Esra ve Suat Sarul çifti ve Antalya'da Hüseyin Ala'ya karton bardak makinesi satmak için sözleşme imzaladı. Ancak iki kardeş, karton bardak üretip satmak isteyen müşterilerinden toplam 561 bin 884 TL peşinat almalarına rağmen sözleşme tarihinde makineleri teslim etmedi. Şikayet üzerine iki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Şeyda Ş. ve Selman Ş. hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Ankara ve Van'da daha önce de benzer şekilde 6 dolandırıcılık dosyaları olduğu belirlenen şüpheliler, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

HIRSIZLIK SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI

İki kardeş, iddianamede yer alan ifadelerinde, suçlamayı reddederek imalathane yerlerini değiştirdiklerini, yeni iş yerlerinde hırsızlık yapılması nedeniyle makinelerin teslimini yapamadıklarını ileri sürdü. Ancak iş yerinde yapılan incelemede makine üretiminde kullanılan malzemelerin ağırlığı nedeniyle hırsızlıkta vinç kullanılması gerektiği ve uzun süre alacak bu işlemin iş yeri sahiplerinin bilgisi dışında yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekildi.

'BU BİZE TİCARİ BİR DERS OLDU'

83 bin 175 TL'si dolandırılan Necmettin Duman, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu bize ticari bir ders oldu. Bundan sonra artık ticaret yapacağımız insanın siciline kadar araştırmamız gerekiyormuş. Büyük bir mağduriyet yaşattı. Sözleşme yapmadan önce bizi Ankara'ya davet ettiler. Hatta makineyi onlardan bile almamıza gerek olmadığını başka yerden alsak bile yardımcı olacaklarını beyan ettiler. Fabrikayı gezdirdiler, makineyi gördük. Firma yetkilisi kendisini 'Orhun' diye tanıttı. Sözleşme gereği makinenin teslimat süresi 2 aydı. 83 bin TL ön ödeme yaptık. Sanayide dükkanımızı tuttuk. Sürekli bize erteleme bahaneleriyle geldiler. Şüphelerim artınca Ankara'ya geldim; bina bomboş, benimle görüşen kimse yok. Allah bunu kimseye vermesin. Maddi olan kısım bir şekilde düzeltilir. Ama manevi yönden sarstığı kısım ise ömür boyu geçmez" dedi.

'YABANCI UYRUKLU MAĞDURLAR DA VAR'

Avukat Neslihan Koçer, "Önce başka bir şirketi var. Piyasayı önce o şirketle dolandırıyorlar. Sonra başka bir şirket kuruyorlar. Van, Kastamonu, Gaziantep, Mersin, Antalya'da ciddi sayıda yabancı uyruklu mağdur da var. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek" dedi.