Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 3. kez adaylığı için geri vites

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe, doğal gaza, benzine, motorine yapılan zamların vatandaşın taşıyamayacağı bir yük oluşturduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "vatandaş nefes alamaz durumda, bu zamları derhal geri al" çağrısında bulundu. "Yapılan artışlar artık zam olmaktan çıktı. Bu zam değil Saray soygunudur" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Kötü yönetim, israf, adaletsizlik Türkiye'yi maalesef bu noktaya getirdi. Türkiye'de Saray soygunu yapılıyor. Erdoğan gerçekten israfı önleyecekse, adaleti getirmek istiyorsa orta sınıfı koruyacaksa zamları geri almalıdır. Eğer bunu yapamıyorsa en azından makul bir düzeye çekmelidir. Çünkü vatandaşı bu zam yükünü taşıması mümkün değildir. Saray etrafındaki 5'li çeteyi imkan sağlanmasının faturasını halk ödüyor."

Yangın sokağa taştı

Kılıçdaroğlu, son zamlarla birlikte mutfaktaki yangının artık sokağa taştığına vurgu yaparak hayat palalılığını şöyle tanımladı: "Halk mutfakta yangın yaşıyordu. Yangın evin bütün odalarını sardı. Orada da kalmadı sokağa yansımaya başladı. Olay mutfağı aştı, odaları aştı, sokağa taştı."

Erdoğan'ın 3. kez adaylığında geri vites yaptı

Fikret Bila Kılıçdaroğlu'na, "Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasına itirazımız olmaz" sözüne gelen tepkileri hatırlatıp, "Anayasaya aykırı olsa da Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz etmeyecek misiniz" diye sordu. Kılıçdaroğlu şöyle cevap verdi:

Erken seçim olursa itirazımız olmaz!

"Elbette Anayasanın hükmü açık. Eğer seçim normal zamanında yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Benim kastım Meclis'in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır. Yoksa zamanında seçim yapılırsa aday olmasına Anayasa engeldir. Bunu bildiği için Devlet Bahçeli de 'Erdoğan'ın adaylığı için yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa elimizden gelen gayreti gösteririz' dedi."

Bahçeli de biliyor 3. kez aday olamayacağını

"O da zamanında bir seçimde üçüncü kez aday olamayacağını biliyor, onun için böyle konuşuyor. Ama biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen. Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, O'nu sandıkta göndereyim. Siyasi olarak çağrım budur. Halkın zamanında seçimi bekleyecek hali kalmadı. Hemen erken seçim kararı alınmalı ve Erdoğan sandıkta gönderilmelidir. Benim talebim ve kastım budur."