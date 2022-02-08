Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 14:10
Alınan bilgiye göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkış için bekleyen tırın dorsesine kaçak yollardan binen M.S.Ö, gümrükte yapılan kontroller esnasında yakalandı.
Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğüne götürülen FETÖ şüphelisinin işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız