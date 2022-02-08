Halen görevde İKM dahil 11 zanlı FETÖ'den gözaltına alındı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 14:28
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında halen görevde bulunan infaz koruma memurlarının da yer aldığı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız