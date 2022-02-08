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Her yıl 65 bin çocuk pasif içicilik sonucu 5 yaşından önce hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı sebeplerle yaşamını yitiriyor- Bu ölümlerin 1,2 milyonu tütün ürünlerinin dumanına maruz kalınması sonucu gerçekleşiyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 14:42
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Her yıl 65 bin çocuk pasif içicilik sonucu 5 yaşından önce hayatını kaybediyor

- Dünyadaki çocukların yaklaşık yarısının, tütün dumanına maruz kaldığı ve her yıl 65 bin çocuğun pasif içiciliğin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle 5 yaşından önce hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, tütün ürünleri, akciğer kanseri başta olmak üzere kanserler, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi birçok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Tütün ürünleri, sadece kullanan kişinin değil, etrafındakilerin de sağlığına zarar veriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 1,2 milyonu tütün ürünlerinin dumanına maruz kalınması sonucu gerçekleşiyor.

DSÖ'nün tahminlerine göre, dünyadaki çocukların yaklaşık yarısı tütün dumanına maruz kalıyor ve her yıl 65 bin çocuk pasif içiciliğin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.

Pasif içiciliğin neden olduğu sağlık sorunlarının ve ölümlerin önlenmesinde, kamuya açık kapalı alanların yanı sıra özel konut ve arabalarda da tütün ürünlerinin kullanılmaması önem taşıyor.

- Tütün ürünlerinin tümü sağlığı tehdit ediyor

Tütün endüstrisi tarafından tütün bağımlılığının sürdürülmesi ve tüketimin azalmasının önlenmesi için sigara, puro ve piponun yanı sıra elektronik sigara, dumansız tütün ve nargile gibi ürünler de sunuluyor.

Tüm bu ürünler sigara gibi kanser başta olmak üzere birçok önlenebilecek kronik hastalığa, sağlığın bozulmasına ve yaşam kalitesinin kaybına sebep oluyor.

Hem kişi hem de ülke ekonomisine zarar veren tütün ürünü kullanımına bağlı toplam ekonomik kaybın yıllık 1,4 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

- Tütün kullanımı Kovid-19'un seyrini ağırlaştırıyor

Tütün ürünü kullanımının bağışıklık sistemine zarar verdiği, genel olarak akciğerlerin savunma mekanizmasını bozduğu, akciğer ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırdığı biliniyor.

Bilimsel çalışmalar, tütün kullanımının Kovid-19'a yakalanma ve hastalığın ağır seyretme riskini artırdığını gösteriyor. Tütün kullananlarda Kovid-19'a bağlı zatürre ve farklı komplikasyonların oluşumu ile ölüm riski de artırıyor.

- Bırakıldığı ilk günden itibaren akciğerler ve kalpte değişim başlıyor

Tütün kullanımı, Kovid-19 açısından bir risk faktörü olduğu gibi vücudun hemen hemen her organına zarar veriyor ve önlenebilir birçok hastalık, sakatlık ve erken ölüme neden oluyor.

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Bu risklerin önlenmesi için tütün kullanımının bırakılması öneriliyor. Sigaranın bırakıldığı ilk günden itibaren akciğerler ve kalpte değişim başlıyor. Yüksek kalp atış hızı, kan dolaşımındaki karbonmonoksit seviyesi normale dönüyor, kan basıncı düşüyor ve zamanla bağışıklık sistemi güçleniyor. 2 ila 12 hafta içinde dolaşım düzeliyor, akciğer kapasitesi artıyor, öksürük ve nefes darlığı azalıyor. Ayrıca sigaranın bırakılması, çevredeki kişilerin özellikle de çocukların pasif içicilikten korunmasına katkı sağlıyor.

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