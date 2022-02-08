Bir Kadir Şeker olayı daha! Eşi ve kızına saldıran kişiyi engellemek isterken bıçaklayınca tutuklandı

Benzine 71 kuruş zam yapıldı
Benzine 71 kuruş zam yapıldı
Milli Eğitim Şube Müdürünün kızı yaşam savaşını kaybetti
Milli Eğitim Şube Müdürünün kızı yaşam savaşını kaybetti
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına tazminat davası
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına tazminat davası
Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan inşaat mühürlendi
Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan inşaat mühürlendi
CTE Genel Müdürlüğü 'cezaevlerinde işkence' iddialarını yalanladı
CTE Genel Müdürlüğü 'cezaevlerinde işkence' iddialarını yalanladı
TÜRES'den açıklama: Kafeler ısıtıcı maliyetlerini müşteriye mi yükleyecek?
TÜRES'den açıklama: Kafeler ısıtıcı maliyetlerini müşteriye mi yükleyecek?
Kazada ağır yaralanan İl Müdürü hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan İl Müdürü hayatını kaybetti
'Londra'da Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz'
'Londra'da Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz'
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
Ankara'da bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Ankara'da bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Halen görevde İKM dahil 11 zanlı FETÖ'den gözaltına alındı
Halen görevde İKM dahil 11 zanlı FETÖ'den gözaltına alındı
'Öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda eğitim sistemine kazandırıldı'
'Öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda eğitim sistemine kazandırıldı'
Elektrik faturalarında o detaya dikkat!
Elektrik faturalarında o detaya dikkat!
Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı
Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
YÖK'ten üniversitelere... Sınavları yüz yüze yapın
YÖK'ten üniversitelere... Sınavları yüz yüze yapın
Yargıtay'dan emsal karar: Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
Yargıtay'dan emsal karar: Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
Başkent'te 3'ü avukat 21 şüpheliye FETÖ operasyonu
Başkent'te 3'ü avukat 21 şüpheliye FETÖ operasyonu
Diyanet'ten 'mülakat' açıklaması: Sadece 'ehliyetine' bakılır
Diyanet'ten 'mülakat' açıklaması: Sadece 'ehliyetine' bakılır
Sayıştay Başkan Yardımcısı Yücel Turhan istifa etti!
Sayıştay Başkan Yardımcısı Yücel Turhan istifa etti!
Öğretmenlerin hizmet yılına göre 2022'de görev ve emekli maaşı ne kadar oldu?
Öğretmenlerin hizmet yılına göre 2022'de görev ve emekli maaşı ne kadar oldu?
'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu
'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu
Enerji fiyatları bir yılda üçe katlandı
Enerji fiyatları bir yılda üçe katlandı
TURKOVAC artık 81 şehirde
TURKOVAC artık 81 şehirde
Yağlı yemek yapan kadına Yargıtay'dan kötü haber!
Yağlı yemek yapan kadına Yargıtay'dan kötü haber!
Kafelerden şaşırtan uygulama: Isıtıcı açmak ücretli
Kafelerden şaşırtan uygulama: Isıtıcı açmak ücretli
Başkent'teki tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Başkent'teki tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bir Kadir Şeker olayı daha! Eşi ve kızına saldıran kişiyi engellemek isterken bıçaklayınca tutuklandı

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 15:04
Yazdır
Bir Kadir Şeker olayı daha! Eşi ve kızına saldıran kişiyi engellemek isterken bıçaklayınca tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı, Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulkadir A, eşi, kızı ile kendisini engellemeye çalışan Hüseyin Ş'yi (18) bıçakla yaraladı. Bu sırada olay yerinde bulunan Tolga D. (19) çıkan arbedede Abdulkadir A'yı sırtından bıçakla yaraladı.

Yaralılar Shannaz N, kızı Nasimgül A, Abdulkadir A. ile Hüseyin Ş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Shanaz N. ile Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Tolga D. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tolga D'nin avukatı Muhammet Serkan İleli, gazetecilere, müvekkili ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tolga ile görüşmemde 'Abi ben keşke evime gitseydim. Dokunmasaydım. Orada ben annemi gördüm. Sanki anneme birisi şiddet uyguluyormuş gibi hissettim. Müdahale etmeyip evime gitseydim. Bu olayla hiç karşılaşmayacaktım' dedi. Kendisi çok üzgün."

- "Oğlumun tüm hayalleri yıkıldı"

Tolga D'nin annesi Nazire Kurt, oğlunun yaralanan anne ve kızını kurtarmak için yardıma koştuğunu ifade ederek, "Benim oğlum hiçbir zaman kadına şiddet gösterilsin istemezdi. Her zaman kadına şiddete karşı bir insandı. Ben oğlumu istiyorum. Kavgayı ayırmak için gidiyor. İki kadın var orada onların hayatını kurtarmak için olaya müdahil oluyor. Kim olsa aynısını yapar. Oğlumun asker olma hayali vardı. Şimdi tüm hayalleri yıkıldı." dedi.

Olaya müdahale ettiği sırada Abdulkadir A. tarafından bıçakla yaralanan Hüseyin Ş. ise "Ben ve yanımda bulunan iki arkadaşımız Tolga ile buluştuk. Bu sırada bir erkeğin yerde bulunan kadını bıçakladığını gördük. Oraya doğru koştuk, 'dur' dedik durmadı. Kavgayı ayırmaya çalıştık. Abdulkadir A. beni ayağımdan bıçakla yaraladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Öğrenci evindeki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Öğrenci evindeki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kızının annesine 5 kurşun sıktı, 'Kendimi savundum' dedi
Kızının annesine 5 kurşun sıktı, 'Kendimi savundum' dedi
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına tazminat davası
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına tazminat davası
Bazı kamu görevlilerine 'militan' diyen Berhan Şimşek, hakim karşısına çıktı
Bazı kamu görevlilerine 'militan' diyen Berhan Şimşek, hakim karşısına çıktı
CTE Genel Müdürlüğü 'cezaevlerinde işkence' iddialarını yalanladı
CTE Genel Müdürlüğü 'cezaevlerinde işkence' iddialarını yalanladı
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora 6 yıl hapis istemi
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora 6 yıl hapis istemi

Bu Habere Tepkiniz

2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?
2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?
Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Peki 2019-MEB-EKYS Puanı Bu Yıl Kullanabilir Mi?
Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?
Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?
Memurlar için emeklilik yaşının hesabında sigortalı işe giriş tarihi etkili olur mu?
4 Gece Kal, 3 Gece Öde, %15 İndirimli Termal Konaklama
4 Gece Kal, 3 Gece Öde, %15 İndirimli Termal Konaklama
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27242607.327994157;dc_trk_aid=519985691;dc_trk_cid=166000444;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar
MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar
MEB yönetici görevlendirme sözlü sınavına ilişkin iki iptal kararı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
8 Şubat 2022 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığına Ait atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!
Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akademisyenlerin kurumlar arası nakil hakları olmadığından dolayı sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmasına imkan bulunmadığı yönünde görüş verdi!
Danıştay 5. Dairesi hakim ve savcı adaylığı sınav sorusunu hatalı buldu
Danıştay 5. Dairesi hakim ve savcı adaylığı sınav sorusunu hatalı buldu
Danıştay 5. Dairesi, 2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavının bazı soruları için açılan davaya ilişkin kararı onadı.
Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?
Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sendikalar tarafından bir çok açıklama yapılmıştır. Açıklamaların en önemli kısmını da kanun teklifinin (TBMM'de kabule edilen yasanın) öğretmenlik meslek kanunundaki beklentileri karşılamayacağı noktası oluşturmuştur. Evet kanunda kabul gören hususlar vardır fakat bir meslek kanununda olması gereken hususların yer almadığı iddiaları kamuoyu önünde tartışılmıştır.
3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!
3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!
Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılacağını ifade etmişti.
İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?
İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?
İstifa eden memurların, peşin ödenen aylık sorunu ve emekliliğe etkisi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
Duman Yok, Kül Yok... Bu Soba 500 Lirayla Kışı Çıkartıyor
Duman Yok, Kül Yok... Bu Soba 500 Lirayla Kışı Çıkartıyor
Enerji maliyetlerinin yükseldiği şu günlerde, Mersin’de ısıtma sektöründe çalışan Muhammet Çiçeklidağ, bir ailenin en fazla 500 lirayla kışı geçirebileceği bir soba üretti. Çiçeklidağ’ın, piyasadaki pelet sobalara kendi tasarımını da ekleyerek 2 yılda geliştirdiği soba, yüksek ısı performansı, düşük yakıt maliyeti ve çevre dostu oluşuyla enerji tasarrufuna da çözüm sunuyor.
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı
Emniyet 2022 yılına ait atama takvimini 4 ve 5 numaralı genelgelerle açıkladı.
Araç alacaklar dikkat!
Araç alacaklar dikkat!
Araç sahibi olmak isteyen birçok kişi güncel taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda taşıt kredisi güncel faiz oranlarını araştıranların sayısı da arttı. 'Otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor mu?' sorusunu sektör temsilcileri yanıtladı.