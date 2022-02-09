Hava şartları nedeniyle 6 ilde eğitime ara verildi

ÇANKIRI

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

UŞAK

Uşak'ta okullara kar tatili

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık resmi sosyal medya hesaplarından okulların tatil edildiğini açıkladı.

Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini arttırdığı ve yarın sabaha kadar devam edileceği, hava sıcaklığının da eksi derecelere düşeceği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Uşak Valiliği, okullara kar tatili verdi. Kar tatilini resmi sosyal medya hesabından açıklayan Vali Funda Kocabıyık, "Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı; il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi tüm okullarda, Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılmalarını karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak.

tYenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Tunceli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sabaha kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının buzlanmaya sebebiyet vereceği belirtildi.

Açıklamada, il merkezi ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİLECİK

Bilecik'te taşımalı eğitime kar engeli

Bilecik'te kar yağışı nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 9 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

KÜTAHYA

Kütahya'da taşımalı eğitime kar engeli

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 9 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.