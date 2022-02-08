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Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz

Bakan Dönmez; 'Yaşanan arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu anda sadece 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Faturaların tahsilatını da 1 ay erteliyoruz.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 15:50
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da elektrik faturası tahsilatını 1 ay süreyle ertelediklerini bildirdi.

Dönmez, Isparta'daki karla mücadele ve elektrik kesintilerine ilişkin AFAD Kriz Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

3 Şubat'ta Isparta'da başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle enerji nakil hatlarında oluşan arızalarla ilgili yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen Dönmez, "İlk etapta yaklaşık 113 bin vatandaşımıza elektrik sağlayamama söz konusuydu. Her gün il, ilçe ve köylerden başlamak suretiyle bu arızalar peyderpey enerjilendirildi. 2 gün önce Isparta il ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Oradan boşa çıkan ekiplerimizi de süratle kırsal ve köylere yönlendirdik." diye konuştu.

Dönmez, şu anda sadece 7 köyde çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

Bakan Dönmez, 3 Şubat'tan itibaren Isparta'da elektrik sayaçlarının okunmadığını belirterek, "Isparta ilindeki faturaların tahsilatını 1 ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderilmesi için gereken bütün önlemleri de aldık." dedi.

Isparta'ya yağan karın normal bir yağış olmadığını dile getiren Dönmez, 45 günde yağması beklenen kar yükünün 11 saatte yağdığını ve nakil hatlarında arızalara neden olduğunu kaydetti.

Olayın ilk gününden itibaren valilik, elektrik dağıtım şirketi, belediyeler ve kamu kuruluşlarının hayatı normale döndürmek için görev alanlarıyla ilgili kısımlarda gerekli müdahalelere başladıklarını ifade eden Dönmez, "Olayın gerçekleştiği anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna'da resmi seyahatteydik. Bakü'de düzenlenen 8. Güney Gaz Koridoru Toplantısı'na katıldık. Döner dönmez hemen Isparta'ya vakit kaybeden intikal ettik. AFAD'dan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da olay yerine intikal etti." dedi.

Dönmez, şöyle konuştu:

"13 ilden buraya bakım ve onarım ekipleri araçlarıyla intikal ettirildi. Sahada 653 kişi halen direğin tepesinde, trafo merkezinde çalışan teknik personelimiz var. Bunlara destek veren kamu kurumlarıyla birlikte sahada mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. 273 iş makinesi ve aracımız var. 61 jeneratör ile bu kesintilere müdahale edildi. Isparta'da toplam şebeke ağımızın büyüklüğü 10 bin 800 kilometre. Edirne'den Kars'a neredeyse 5 -6 katı kadar uzunlukta bir şebekeden bahsediyoruz. Isparta ilinde yılda ortalama 1100 hasar ve arıza meydana geliyordu. Kar yağışının olduğu 3 Şubat günü ise 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse bir yıllık olağan arızanın 10 katı demektir. Başka bir ifadeyle 10 yıllık arıza sadece bir günde oluştu. Ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla sahada adeta canını dişine takarak mücadeleyi sürdürdüler. Onlara teşekkür ediyorum."

Hasar tespitine ilişkin çalışmaların da sürdüğü bilgisini veren Dönmez, şunları kaydetti:

"En kısa sürede telafi çalışmalarına başlayacağız. Biz sahada hummalı bir şekilde çalışırken sosyal medyada, televizyon kanallarında ve gazetelerde çıkan yorumları gördük. Mağduriyetten prim çıkarmaya çalışanlar, adeta kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Gerçekleri paylaştık. Hiçbir şekilde doğru olmayan bilgiyi paylaşmadık. Doğru olanı da çarpıtmadık. Maalesef Türkiye'de muhalefetin belli bir kesimi olayları çarpıtmaya, istismar etmeye yönelik hal ve hareketlerini, söylemlerini bu süreçte de gösterdiler. Nasıl daha önceki doğal afetlerde devletimiz vatandaşlarla omuz omuza çalıştıysa Isparta'da da aynısı yaşandı. Ben bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bize vermiş olduğu katkı, destek, hoşgörü ve sağduyudan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kırsal alanda da duygusal anları yaşadık. Araçların bile giremediği yerlerde dağın tepesinde, açık arazide çalışan arkadaşlarımıza evinde çay, yemek hazırlayıp ikram eden Anadolu insanının en güzel örneklerini de gördük."

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