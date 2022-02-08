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TOBB Türkiye 100 ödüllerini alan şirketlere ilişkin ayrıntılar paylaşıldı

Şirketlerde 2020'de 11 bin 339 kişi istihdam edildi. 2017-2019 dönemindeki ortalama büyüme oranı yüzde 498 oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 16:50
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TOBB Türkiye 100 ödüllerini alan şirketlere ilişkin ayrıntılar paylaşıldı

"TOBB Türkiye 100" ödülünü alan şirketlere ilişkin ayrıntılar paylaşılırken, bu şirketlerde 2020'de 11 bin 339 kişi istihdam edildi.

TOBB'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de 2017-2019 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan söz konusu şirketlere dair ayrıntılara yer verildi.

Sıralamaya giren 100 şirketin ülke geneline göre 13 kat hızlı büyüdüğü belirtilen açıklamada,"Türkiye 100 şirketleri tek bir şirket gibi kabul edildiğinde, 2019 yılı toplam cirosu 6,47 milyar lira, 2019 yılı ortalama cirosu 64,7 milyon lira. 2020 yılındaki toplam istihdam 11 bin 339 kişi, şirket başına ortalama istihdam ise 113 kişi oldu. 2017-2019 dönemindeki ortalama büyüme oranı ise yüzde 498 olarak görüldü." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, listede 32 farklı sektörde faaliyet gösteren şirketin yer aldığı, en fazla yoğunluğun bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörlerinde görüldüğü bildirildi. Bunları, makine ve ekipman imalatı, toptan ticaret, fabrikasyon metal ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler ile mimarlık ve mühendislik faaliyetlerinin izlediği kaydedildi.

- Şirketlerin 76'sı ihracat yapıyor

Sıralamadaki şirketlerin 76'sının 78 farklı ülkeye ihracat yaptığına işaret edilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uzaktan çalışma şekline uyum sağlandığı belirtildi.

Salgın sürecinde 67 şirketin en az bir kamusal destekten yararlandığı, en fazla yararlanılan kamusal desteklerin ise kısa çalışma ödeneği, kamu bankalarının destek paketleri, istihdam destekleri, vergi ve prim ödemeleri olduğu bildirildi.

Söz konusu şirketlerin yarısından fazlasının önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışında olduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kovid-19 sürecinde şirketlerin 48'i finansman ihtiyacını öz kaynaklarından karşılarken, 52'si kamu/özel banka kredi imkanlarından yararlandı. Önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışı olan firma sayısı 60. Şirketlerin yüzde 41,7'si, 10 milyon liradan fazla finansmana ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Şirketlerin yüzde 26,7'si ilave finansmanı işletme sermayesi ve makine/tesisat yatırımı için kullanacak."

- 39 şirket, çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardımcı oldu

Kuruluş yılına göre şirketlerin yaş ortalamasın 11,2 yıl, üst düzey yöneticilerinin yaş ortalamasının 42 olduğu bildirilen açıklamada, bu şirketlerinin yüzde 10'unun kadınlar tarafından yönetildiği ifade edildi.

Şirketlerde nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyelerinin yüksekliğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye 100 listesindeki 85 şirketin yetkili kişileri en az üniversite mezunu. En hızlı büyüyenlerin büyük kısmı hizmet içi eğitimin önemli olduğunun farkında. Söz konusu 100 şirketin 89'u çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik kurum içi ve/veya kurum dışı eğitim faaliyetleri düzenlediklerini açıkladı.Türkiye'nin hızlı büyüyen şirketleri içerisinde çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardımcı olan şirket sayısı ise 39."

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