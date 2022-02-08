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TÜRES'den açıklama: Kafeler ısıtıcı maliyetlerini müşteriye mi yükleyecek?

Artan enerji maliyetlerinden dolayı işletmeler açık alanda açılan ısıtıcıların elektrik maliyetlerini müşteriden talep edecek. Sosyal medyada gündem olan konuyu değerlendiren TÜRES Başkanı Bingöl, ''Dünyada enerji maliyetleri çok fazla yükseldi. Bu artış herkese yansıyor. Müşteriler ve işletmeler kendilerine göre bir düzenek kuruyorlar. 30-40 kişilik bir işletmeye bir müşteri gidip saatlerce oturabiliyor. İşletmelerin müşteriden ısıtıcı fiyatı talep etmesi normal bir durum'' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 16:55
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TÜRES'den açıklama: Kafeler ısıtıcı maliyetlerini müşteriye mi yükleyecek?

Artan enerji maliyetleri sonucu bazı kafe ve restoranlar müşterilerden ısıtıcı ücreti almaya başladı. Enerji maliyetlerini karşılayabilmek için bazı restoranlar müşterilerden ısıtıcı ücreti talep ederken bazıları ise fiyatları menülere yansıtıyor. Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Bu dönemde küçük ölçekli restoranlar kapanmaya kadar gidebilir. Restoran ve kafeler artan maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda. 1 kahve içip saatlerce kafelerde oturma dönemi sona eriyor'' dedi.

''Artan enerji maliyetleri bazı kafe restoranların kapanmasına neden olabilir''

Artan enerji maliyetlerinin müşteriye ve işletmeye yansımak zorunda olduğunu belirten, Bingöl, ''Isıtıcılardan fiyat talep eden işletmelerin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Dünyada enerji maliyetleri çok fazla yükseldi. Bu artış herkese yansıyor. Müşteriler ve işletmeler kendilerine göre bir düzenek kuruyorlar. 30 - 40 kişilik bir işletmeye bir müşteri gidip saatlerce oturabiliyor. İşletmelerin müşteriden ısıtıcı fiyatı talep etmesi normal bir durum. Müşteri bu fiyatlandırmayı kabul ederse bu sistemle devam edebilirler. Müşteriler talep göstermez ise artan enerji maliyetleri nedeniyle işletmeler kapanmaya kadar gidebilir. Bu konu arz ve talep oldukça sürdürülebilir'' şeklinde konuştu.

Herkesin her yerde kafe ve restoran açtığı bir dönem yaşandığını aktaran Bingöl, ''Artan enerji ve gıda maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. Bu artışları kaldırabilen işletmeler ayakta kalacaktır. Bu maliyet artışı sonucu kafe ve restoran işletmelerinde kapanmalar da yaşanacaktır. Müşteri açısından bakacak olursak da orta sınıf insanlar biraz ayrışıyor. Farklı semtlerde içilen kahvenin maliyeti bir olmuyor. Vatandaş kendi ekonomisine göre tercihini yapacak. Bu maliyetleri işletmeler müşterilere yansıtmak zorunda. Aksi takdirde bu işletmeler kapanacaktır. Bu süreç müşteri için de işletmeler içinde zor geçiyor'' diye konuştu.

"Bazı işletmelerde enerji maliyetleri kiranın 2 katına kadar yükseldi"

İşletmeler kar amaçlı kurulduğunu hatırlatan Bingöl, ''Artan maliyetler sonucu 1 kahve içip saatlerce kafelerde oturma dönemi sona eriyor. Böyle bir sürece girdik. İşletmeleri de bu dönemde hoş görmek lazım. Enerji maliyetleri işletmeler için yüzde 10-20 civarındaydı. Şimdi bazı işletmelerde enerji maliyetleri kiranın 2 katına kadar yükseldi. Kar yapmak için kurulan işletmelerde çeşitli yöntemleri denemek zorunda'' sözlerini ifade etti.

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