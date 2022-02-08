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'Deprem, 1999 yılında sadece İstanbul'da değil, eğitim sisteminde de oldu'

Bakan Özer; "Deprem, 1999 yılında sadece İstanbul'da değil, aynı zamanda eğitim sisteminde de oldu. 1999'daki katsayı uygulaması imam hatip mezunlarının ve mesleki eğitim mezunlarının yüksek öğretime erişimlerini engelleyerek, başarılı öğrencilerin bu iki okul türüne erişimlerini kısıtladı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 17:06
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'Deprem, 1999 yılında sadece İstanbul'da değil, eğitim sisteminde de oldu'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1999'daki katsayı uygulamasının imam hatip mezunlarının ve mesleki eğitim mezunlarının yüksek öğretime erişimlerini engellediğini belirterek, "28 Şubat döneminin bu eserleri, Allah'a şükür son 20 yıl içerisinde adım adım tüm etkileri izale edilerek, çok güçlü imam hatipler ve mesleki eğitimle ilgili okullarımızın olduğu bir sisteme dönüşüldü." dedi.

Özer, açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Kompleksi'nin açılışında, okulu eğitim camiasına kazandıran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.

Konya'da eğitim alanında el birliğiyle önemli başarılar elde edildiğine işaret eden Özer, son 20 yılda ise ülke eğitiminde devrimsel dönüşümlerin yaşandığını dile getirdi.

Özer, okul öncesinden yükseköğretime, 81 il ve tüm ilçelerde, çocukların ve gençlerin eğitime erişiminin kolaylaştırıldığını vurguladı.

Okul, derslik sayısı ile öğretmen atamalarının artırıldığını anımsatan Özer, Türkiye'nin devasa bir eğitim sistemine sahip olduğunu, burada 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin aktif olarak yer aldığını ifade etti.

- "Deprem, 1999 yılında sadece İstanbul'da değil, aynı zamanda eğitim sisteminde de oldu"

Son 20 yılda baskıcı eğitim politikalarının etkilerinin ortadan kaldırıldığı, eğitim sisteminin demokratikleştiği bir döneme şahitlik edildiğini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Deprem, 1999 yılında sadece İstanbul'da değil, aynı zamanda eğitim sisteminde de oldu. 1999'daki katsayı uygulaması imam hatip mezunlarının ve mesleki eğitim mezunlarının yüksek öğretime erişimlerini engelleyerek, başarılı öğrencilerin bu iki okul türüne erişimlerini kısıtladı. 10 yılın üzerinde uygulanan 28 Şubat döneminin bu eserleri, Allah'a şükür son 20 yıl içerisinde adım adım tüm etkileri izale edilerek, çok güçlü imam hatipler ve mesleki eğitimle ilgili okullarımızın olduğu bir sisteme dönüşüldü. Yani bir taraftan 70 yıllık ertelenen okullardaki okullaşma oranları artırılırken diğer taraftan da eğitim sistemimizin demokratikleşmesi yönünde katsayı uygulamasının, başörtüsü yasağının ortadan kaldırılması, seçmeli derslerdeki demokratikleşme adımlarına kadar halkının değerleri ve diniyle barışık bir eğitim sisteminin yaygın bir şekilde, aktif olarak hizmette olmasında çok önemli damgası olan bir döneme şahitlik ettik."

- Konya'da üretilen yangın söndürme cihazı okullarda kullanılacak

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu başarıların sağlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Böylesine güçlü bir liderlik olmasaydı hakikaten bu başarıların elde edilmesi mümkün değildi. Konya, 28 Şubat sürecinin hem imam hatiplerde hem de mesleki eğitimde oluşturduğu travmanın giderildiğinin en somut tanıklığı yapılan şehir. Konya'da imam hatiplerimiz yaygın şekilde eğitim öğretime devam ederken mesleki eğitimde de inanılmaz açılımlar yapıyor. Artık Konya'da mesleki eğitimle ilgili her gün güzel bir haber alıyoruz. Bugün de döner sermaye üretiminin ne kadar arttığına şahit olduk. AR-GE merkezlerindeki üretilen cihazları, Türkiye'nin her tarafında kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün de bir mesleki teknik lisemizde yangın söndürme cihazı Türkiye'de ilk defa Konya'da üretildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 57 bin 108 okulumuzda Konya'da üretilen bu yangın söndürme cihazlarını kullanacağız."

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise okulun eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Açılışta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da konuşma yaptı.

Programa, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, Orhan Erdem, Halil Etyemez, Gülay Samancı ve Ahmet Sorgun, merkez ilçe belediye başkanları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ali Öge'nin duasıyla Bakan Özer ve protokol üyeleri, eğitim kurumunun açılışını gerçekleştirdi.

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