Dolar günü yükselişle tamamladı
Dolar günü 13,63 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5820
|13,5830
|13,6370
|13,6380
|Avro
|15,5210
|15,5220
|15,5700
|15,5710
|Sterlin
|18,3110
|18,4030
|18,4320
|18,5250
|İsviçre Frangı
|14,6640
|14,7370
|14,7210
|14,7950
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5520
|13,6320
|13,6070
|13,6870
|Avro
|15,4810
|15,5610
|15,5300
|15,6100
|Sterlin
|18,2510
|18,4610
|18,3720
|18,5820