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Bazı kamu görevlilerine 'militan' diyen Berhan Şimşek, hakim karşısına çıktı

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, bir televizyon kanalında bazı kamu görevlileri için kullandığı "militan" ifadesiyle "Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 17:50
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Bazı kamu görevlilerine 'militan' diyen Berhan Şimşek, hakim karşısına çıktı

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Berhan Şimşek ve avukatı Salih Gülgeldi katıldı. Müşteki İçişleri Bakanlığını ise avukat Derya Mızıkçı temsil etti.

Duruşmada savunma yapan Şimşek, programa "militan devlet" başlığının tartışılması için davet edildiğini ve bu konuyu yorumlamak için örnekler verdiğini belirterek, "Bir askerin vermiş olduğu fotoğraftan bahsettim. 'Asker ancak Türk bayrağına selam verebilir.' dedim. Askerin bir eliyle kurt, bir eliyle rabia işareti yaptığını belirttim. Bu işaretleri ancak parti üyesi kullanabilir. Amacım kimseyi zan altında bırakmak değildir, emek verenleri suçlamak değildir." dedi.

Programda, "genelleme yapmanın doğru olmayacağını" da söylediğini ancak programa katılan bir kişinin daha sonra telefonla İçişleri Bakanlığını aradığını öğrendiğini anlatan Şimşek, şunları söyledi:

"Daha sonra benim telefonlarım patladı. Ben militanlaşmasın diye buradayım. İddianamede militan kelimesinin TDK'deki 3 anlamından bahsedilmiş. Ben sözü kesinlikle üçüncü anlamında, 'Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar' şeklinde sarf etmedim. Kendim siyaset yapmış biriyim. Çalışanların görevlerinde özgür olmalarını, siyasallaştırılmamalarını düşünüyorum. Bu durumun partizan bir davranış olduğunu söylüyorum. Son bir yıldır 14 farklı hesaptan ölüm tehditleri aldım. Avukatım savcılığa başvurmuştur. 'Adalet yerini bulsun gerekirse kıyamet kopsun.' düşüncesini savunan biriyim. Milletvekiliyken silah başvurusu yapmamama rağmen bu tehditlerden sonra silah başvurusu yaptığımı, ancak bu başvurumun olumlu sonuçlanmadığını da belirtmek istiyorum."

Şimşek'in avukatı Salih Gülgeldi de müvekkilinin eleştiri yaptığını ve sözlerinin ifade kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat talep etti.

Müşteki avukatı Derya Mızıkçı, suçun unsurlarının oluştuğunu, sanığın beyanlarının eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığını söyledi. Mızıkçı, sanığın cezalandırılması ve müdahilliklerine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı da İl İdaresi Kanunu'nun değiştiği ve valilerin artık Cumhurbaşkanlığına karşı sorumlu hale geldiğine işaret ederek, suçtan zarar görmediği için İçişleri Bakanlığının müdahil sayılmaması gerektiğini savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müdahillik talebinin mahkemece incelemeye alınmasına ve dosyanın, mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve İçişleri Bakanlığının "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, sanık Berhan Şimşek'in 22 Ocak 2021'de katıldığı bir televizyon programında, "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan, alınan kararları görüyoruz" şeklinde söylemlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Şimşek'in bu söylemleri üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından ve ülke genelinde birden çok kaymakamlık ve valilik kurumlarından "töhmet altında bırakılarak haysiyet ve şereflerine hakaret, iftira ve aşağılama gayretine girildiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen iddianamede, "militan" kelimesinin "yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi olma" anlamını taşıdığı vurgulanıyor.

İddianamede, Şimşek'in, "Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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