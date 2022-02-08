ABD'de 10 çalışandan 7'si para biriktiremiyor

StudyFinds isimli araştırma kurumunun anketinde ABD'liler, ülkenin içinde bulunduğu mali durumun para biriktirmelerini giderek zorlaştırdığını vurgularken, her 10 kişiden sadece 3'ü maaşından para artırabildiğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 63'ü, istedikleri yaşam tarzlarını karşılayacak mali güvenlik düzeyine ulaşamadıklarını ifade etti.

Mali rahatlığa ulaşmak isteyen ABD'lilerin yüzde 45'inin sosyal medyadan, yüzde 44'ünün ise ailelerinden bilgi alma yolunu seçtikleri ortaya çıktı.

- ABD'liler emekliliği 40 yaşından sonra gündemlerine alıyor

Anket çalışmasında, sıra emekliliğe geldiğinde ise ortalama bir ABD'linin 40 yaşından itibaren bu konuyu gündemine aldığı, her 10 kişiden 7'sinin yetişkinliğe ulaştıktan sonra kişisel finansal rahatlık anlayışlarının değişmeye başladığı gerçeğiyle karşılaşıldı.

Yıllık geliri 150 bin dolardan fazla olan ABD'lilerin yüzde 79'u bankada bir tasarruf hesabının olmasını "çok önemli" görürken yıllık 60 bin ila 90 bin dolar arası gelire sahip olanlar bu görüşe yüzde 54 oranında "evet" dedi.

Ayrıca, Y kuşağı olduğunu söyleyenlerin dörtte üçünden fazlası (yüzde 76), yaşamlarının bir noktasında gördüğü sağlık tedavisiyle ilgili bir faturanın birikiminin büyük bölümünü alıp götürdüğünü söyledi.

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 57'si için kredi kartı borcunun olmaması, yüzde 54'ü için iyi bir kredi puanına sahip olması, yüzde 53'ü için ev sahibi olması, yüzde 52'si için birikim hesabı veya yan gelirinin olması mali konfor için gerekli temel unsurlar olarak görülüyor.