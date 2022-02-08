2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 22:46
Kaza, Güneşler Mahallesi çevre yolu Erenler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 J 0158 ile 54 J 0037 plakalı özel halk otobüsleri, 34 HP 8183 plakalı otomobil ve 54 AGE 812 plakalı kamyonet olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan araçlar çevredeki aydınlatma direkleri ile trafik lambalarına çarparak durabildi. 12 kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebi ile Erenler istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Çalışmaların ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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