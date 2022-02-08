En düşük puanlı dekan kuzeninin kazandığı sınav iptal edildi

SÖZCÜ'nün önceki gün, "Rektör, 'hakkaniyet' dedi, yine torpil çıktı" başlığıyla verdiği haberde Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 2'nci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı için açılan sınavda bazı adayların yüksek mülakat puanıyla sınavı kazandırıldığı, yüksek ALES ve lisans ortalaması bulunan adaylara ise düşük mülakat puanı verilerek sınav dışı bırakıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

SINAV İPTAL EDİLDİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, söz konusu sınavın iptal edildiğini duyurdu. Özaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "28 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans sınavına ilişkin başlatılan inceleme neticesinde söz konusu sınav yeniden yapılmak üzere iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

SOSYAL MEDYADAN DA ELEŞTİRİLDİ

Rektör Özaydın'ın paylaşımında usulsüzlükle ilgili bir idari ya da adli inceleme başlatılıp başlatılmadığıyla ilgili açıklama yapılmazken, sosyal medyadan bu konuda da çok sayıda eleştiri geldi. Sosyal medya kullanıcıları Rektör Özaydın'a, "Sayın rektör demek ki sınavda bir usulsüzlük söz konusu. Sınav hangi gerekçe ile iptal edildi acaba? Sınavın iptal edilmesine sebep olan kişi, kişiler veya yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız? Görevden alacak mısınız? Veya görevden affını isteyecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin geçtiğimiz ay açtığı sınavda, Dekan Vekili Hacı Murat Şahin'in kuzeni Orhan Şahin'e düşük yazılı sınavlarına rağmen mülakatta 100 tam puan verilerek sınavı kazandırdığı, ayrıca bazı adayların da 100 mülakat puanı ile sınavı kazanmalarına imkan sağlandığı iddiaları gündeme gelmişti.

AHMET KAYA